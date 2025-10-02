Cultura, Sottosegretario Borgonzoni in visita ai musei del Valdarno aretino e fiorentino. “Territorio con grande potenzialità, da valorizzare”

“Paesaggio, arte, storia, identità, memoria. Ho potuto constatare quanto tutto in questi territori sia testimonianza dell’incredibile patrimonio culturale che li caratterizza.

Parliamo di realtà che meriterebbero di essere conosciute sempre più e che non hanno nulla da invidiare alle mete più frequentate con cui, anzi, dovrebbero entrare in sinergia e fare rete per sviluppare inedite forme di valorizzazione del loro grande potenziale, che rappresenterebbero occasioni per attrarre non solo turisti ma anche studenti e lavoratori che gravitano nelle città vicine più note come ad esempio Firenze, e quindi opportunità di crescita.

Metteremo in campo tutti gli strumenti ministeriali possibili e, soprattutto, per la parte di competenza territoriale attiveremo una moral suasion con la Regione affinché questo finalmente avvenga in modo strutturato e continuativo – come sollecitato dalle realtà incontrate oggi – nella consapevolezza che sia possibile aprire a nuove opportunità di sviluppo delle comunità, facendo leva sull’enorme ricchezza rappresentata dai meravigliosi beni culturali custoditi da questi territori, patrimonio dei Comuni o in molti casi anche di privati”.

Lo ha affermato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che nella giornata di oggi ha visitato il Museo del Cassero, il Museo Paleontologico e il Museo d’Arte Sacra della Collegiata di San Lorenzo a Montevarchi (Arezzo) e il Museo della Collegiata di Santa Maria, la Fondazione Pratesi e la sede dell’Archeo-club Valdarno Superiore a Figline e Incisa Valdarno (Firenze).

