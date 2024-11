“CUORE IN POLVERE”, L’ANIMA DI PACIOTTI

Da giovedì 31 ottobre, è online il video di “CUORE IN POLVERE” (https://www.youtube.com/watch?v=rtb7cPyYxhw), il nuovo brano del tenore chitarrista FEDERICO PACIOTTI che anticipa l’album in uscita prossimamente.

Il video, diretto da Ambra Dalla Noce e girato da Emanuele Anania, prende vita nel cuore pulsante di Milano, dove la Stazione Centrale diventa un simbolo vibrante di movimento: arrivi e partenze, incontri e separazioni, proprio come nella vita. Il video alterna scene di profonda introspezione, mettendo in risalto i protagonisti: chi desidera ardentemente comunicare i propri sogni e chi, con costanza e creatività, lotta per non cadere nell’anonimato. L’amicizia e la collaborazione si uniscono all’arte della musica, facendo sbocciare l’anima luminosa di coloro che combattono per i propri sogni. È un confronto che crea arte, una passione che unisce, una connessione che traccia un percorso ancora tutto da scoprire. La musica lega, salva e separa, accompagnandoci fino al completamento del viaggio. Un viaggio che oscilla tra sofferenza e speranza, per poi trovare la luce, simbolo di un cammino da affrontare con fiducia.

“CUORE IN POLVERE” (Believe – https://bfan.link/cuore-in-polvere-1) esplora l’inevitabilità della perdita e del dolore, esperienze che tutti prima o poi affrontiamo nella vita. Invita a riflettere sulla naturale evoluzione dell’esistere, con tutte le sue sfide, presentando queste esperienze come opportunità di crescita personale, di approfondimento delle relazioni e di scoperta di nuove risorse interiori.

Questa canzone segna un cambio di rotta per Federico, raccontando il naturale concludersi di alcune fasi della vita e il modo in cui queste transizioni, per quanto difficili, possano portare a nuove opportunità di crescita e comprensione.

Scritto e composto da MORGAN, il brano è registrato in presa diretta con l’orchestra LA TOSCANINI NEXT, diretta dal Maestro Tiziano Popoli. Il brano vanta la produzione di HOWIE B, l’eclettico e influente artista inglese che ha prodotto i dischi di artisti come Björk, U2, Tricky, Brian Eno, Sinead O’Connor, Siouxsie and the Banshees, Soul II Soul, Robbie Robertson, Elisa, Mukul Deora, The Gift e molti altri presso Zak’s Crib Studio di Londra. Il missaggio e la masterizzazione sono stati eseguiti dal vincitore del Grammy Award Matt Lawrence presso i Silver Shark Studios di Londra. La registrazione in presa diretta è avvenuta presso il Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini di Parma, a cura dell’ingegnere del suono Roberto Di Vanna e del fonico Tommaso Olivieri utilizzando lo Studio Mobile di Registrazione di Pro Music. Il brano è prodotto da Roberto A. Meglioli e dalla Fondazione Arturo Toscanini.

Federico Paciotti (Roma, 1987) è un tenore e chitarrista che ha coltivato fin da bambino il sogno di unire il rock con il canto lirico. La sua carriera inizia a 13 anni con la pop band Gazosa, vincendo Sanremo 2001 nella categoria “Nuove Proposte”. Si diploma in canto lirico al Conservatorio S. Cecilia di Roma e collabora con prestigiose orchestre e maestri, tra cui la Tokyo Philharmonic Orchestra e Rolando Nicolosi. Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo, interpretando due opere di Giacomo Puccini: “E Lucevan le Stelle” e una versione strumentale per chitarra di “Nessun Dorma”. Caterina Caselli gli affianca i produttori Celso Valli e Simone Benyacar per il suo primo album, “Rosso Opera”, che include un duetto con Ramon Vargas su “E Lucevan Le Stelle”. Pubblicato nel 2017, l’album include 8 brani del bel canto italiano e raggiunge la vetta delle classifiche di iTunes, rimanendo nella Top 30 generale per diversi giorni. Nel 2018 vince il “Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito” come “Miglior opera prima”. Paciotti partecipa a numerose trasmissioni televisive e collabora con artisti come Steven Mercurio, Carly Paoli e Giovanni Caccamo. Nel 2018 compone il brano ufficiale delle Paralimpiadi Invernali di Pyongchang, “Here as One”, interpretato da Sumi Jo e Soyang. Sempre nel 2018, conduce il programma radiofonico “Radio Rock Rosso Opera” su Radio Rock, dove presenta la sua formula musicale che unisce generi diversi. Nel 2019 si esibisce a Genova per il Capodanno davanti a 30.000 persone e intraprende un tour in Corea del Sud con il soprano Sumi Jo, toccando otto importanti città. Nel 2020 ha composto, cantato, arrangiato e mixato il singolo “Life is a Miracle“, che è stato poi masterizzato da Greg Calby allo Sterling Sound di New York. Il singolo, con il soprano Sumi Jo e il pianista Giovanni Allevi, è stato pubblicato da Universal Music Asia e Sugar Music. Nel 2022 inizia una tournée in Italia, accompagnato dall’orchestra giovanile “Toscanini NEXT” fondata dalla prestigiosa Fondazione Toscanini di Parma. Ha chiuso la tournée un concerto al Teatro Regio di Parma, uno dei più importanti teatri al mondo per la lirica. Nel 2022 con l’orchestra Toscanini NEXT inizia a registrare il suo nuovo album volutamente registrato in presa diretta: oltre alle arie d’opera questa volta ci saranno anche brani inediti scritti da Morgan, Francesco Sartori con testo di Lucio Quarantotto, Andrea Camilletti e altri.

Nel 2024 in occasione della prima tappa in Argentina a Buenos Aires del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci, viene chiamato a rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo con un concerto per la cerimonia di arrivo della nave in Argentina.

di Giuseppe Messina

Foto ufficio stampa