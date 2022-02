Cura del verde e potatura alberi a San Giovanni Galermo nel IV municipio

Dopo via Jugan, via Cassiopea e via San Giuseppe Artigiano il piano di interventi per la cura e la manutenzione del verde nel quartiere di San Giovanni Galermo si concentra in via Maestri del Lavoro. Opere di potatura urgente eseguite su continue segnalazioni del consiglio del IV municipio.

“ Dopo precise richieste- afferma il presidente di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” Erio Buceti-gli operai della Multiservizi sono intervenuti celermente per potare gli alberi ed eliminare così eventuali pericoli al traffico in alcune delle principali arterie del quartiere. La nostra azione prosegue attraverso il monitoraggio del verde e la verifica dello stato delle piante e delle aiuole nel resto del IV municipio. Un impegno reso possibile grazie alla piena collaborazione con l’amministrazione centrale e le direzioni comunali”. Il piano di lavoro intrapreso dal consiglio del IV municipio di Catania è focalizzato sul continuo dialogo tra i cittadini. La potatura e la cura del verde in via Maestri del Lavoro, via Jugan, via Cassiopea e via San Giuseppe Artigiano è un ulteriore segnale di vicinanza delle istituzioni alle esigenze di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”.

Il presidente del IV municipio Erio Buceti

