Niente, non si trova più, perché è ormai sparita del tutto e non si trova in nessun angolo della Terra. La benzina super, quella con il piombo, tanto per capirci, che fino ad alcuni anni fa serviva a mettere in moto le Fiat 500 (vecchio tipo) o le 850, non è più in vendita.

Anche l’Algeria, l’ultima nazione rimasta sul pianeta ad impiegare questo tipo di benzina, non la vende più dal mese di luglio. La fine della benzina super è stata annunciata dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu: “In questo modo si sono evitate oltre un milione di morti premature all’anno per malattie cardiache, infarti e tumori e si sono protetti i bambini i cui cervelli sono i più danneggiati dal piombo”. Considerata pericolosa per l’uomo ed altamente inquinante per l’ambiente la super è stata gradualmente messa al bando nei vari paesi già dalla fine degli anni Ottanta del XX secolo, dopo che gli scienziati avevano dimostrato i gravissimi danni che essa provocava. Il suo posto è stato da allora occupato dalla benzina verde, con numeri di ottani superiore, quindi più performante, e così chiamata per il colore che all’inizio qualificava tale carburante (la super era invece colorata di rosso). In Italia la benzina super non è più venduta nei distributori dal 2001, anche se una piccola quantità viene ancora prodotta per le auto storiche che non possono “andare” a verde.

Ciro Cardinale

Com. Stam.