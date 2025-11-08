Curri con noi” 11° Memorial Salvatore Balistreri

Palermo. Domenica 9 novembre la città di Palermo ospiterà l’11° Memorial Salvatore Balistreri – “Curri con noi”, la gara di handbike (1 ora + 1 giro) dedicata alla promozione dello sport inclusivo e alla valorizzazione delle persone con disabilità motorie.

La partenza è fissata alle ore 9:30 in Piazza Ruggero Settimo (Politeama). Il percorso si snoderà lungo Via Ruggero Settimo, Piazza Re Galmici, Via Libertà e Piazza Croci, per poi concludersi nuovamente in Via Ruggero Settimo, nel cuore pulsante della città.

Il motto del Memorial, «La disabilità è negli occhi di chi guarda», racchiude il senso profondo dell’iniziativa: un invito a cambiare sguardo, riconoscendo la forza, la tenacia e il talento degli atleti che ogni giorno trasformano la disabilità in energia e coraggio.

Tra gli atleti partecipanti spiccano la campionessa mondiale di handbike Roberta Amadeo e il campione italiano della categoria Tri Ride, simboli di una Sicilia che corre, pedala e si emoziona insieme.

La manifestazione è dedicata alla memoria di Salvatore Balistreri, attivista e fondatore dell’Associazione Siciliana Medullolesi Spinali, promotore della Fondazione Villa delle Ginestre e figura di riferimento nazionale per la tutela dei diritti delle persone para- e tetraplegiche.

La sua storia è quella di chi ha scelto di “correre in carrozzina contro i mulini a vento”, aprendo la strada a un nuovo modo di vivere la disabilità: come relazione, visibilità e libertà.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’A.S.D. Salvatore Balistreri in collaborazione con la Fondazione Villa delle Ginestre, Decathlon, il Comune di Palermo e la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali.

L’Ufficio Sport del Comune di Palermo invita tutta la cittadinanza a partecipare per vivere una mattina di sport, emozione e inclusione nel cuore della città.

Com. Stam. + foto