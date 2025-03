Cutrone: “Bene i pagamenti alle imprese La Regione persegua stabilmente l’obiettivo della puntualità”

Palermo – “L’Ance Sicilia accoglie con estremo favore la notizia dei pagamenti alle imprese per i lavori eseguiti nel 2024, ma soprattutto evidenzia il fatto che per la prima volta sia stato possibile emettere i mandati di pagamento senza attendere il riaccertamento dei residui, una piaga che come Ance Sicilia contrastiamo da anni”.

Lo dichiara Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia, che aggiunge: “Ringrazio, a nome di tutte le imprese associate, il governatore Renato Schifani e l’assessore Alessandro Dagnino per la sensibilità dimostrata riguardo alla nostra ulteriore segnalazione e per avere tempestivamente avviato anche il riaccertamento dei residui che, ci auguriamo, possa essere completato in tempi ordinari per garantire una risposta efficace e tempestiva a imprese e fornitori”.

“Per il futuro – conclude Cutrone – confidiamo nel fatto che il governatore Schifani e l’assessore Dagnino sapranno imprimere la necessaria efficienza a tutti i settori dell’amministrazione regionale e mettere a sistema un puntuale sistema di pagamenti eliminando meccanismi che oggi appaiono medievali, in epoca di Intelligenza artificiale, affinché chi lavora con la Regione possa contare sul pagamento come un fatto ordinario e non come un evento straordinario che negli anni passati è stato atteso come la manna nel deserto o la pioggia in tempo di siccità”.

