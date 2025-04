Da Bergamo all’Europa è la DEA che ha incantato il mondo del calcio arriva al cinema atalanta. Una vita da DEA

Arriverà al cinema da lunedì 14 a domenica 20 aprile il docu-film ATALANTA. UNA VITA DA DEA. L’elenco delle sale che programmeranno il film sarà presto disponibile su nexostudios.it le prevendite.

A Bergamo, ogni volta che un bambino vede la luce riceve in dono una maglietta dell’Atalanta. È l’unicità di questo territorio, che associa l’amore per la squadra di calcio all’amore per la propria città. E viceversa. “Bergamo è l’Atalanta e l’Atalanta è Bergamo”, come dicono sempre Antonio e Luca Percassi.

Proprio da questa nascita, prende forma ATALANTA. UNA VITA DA DEA, un film che è un racconto sportivo, intenso e appassionato, dentro il mondo Atalanta, la “regina delle provinciali” che si è trasformata in “regina d’Europa”. A maggio del 2024, la Società nerazzurra vive la settimana più importante ed emozionante della sua storia, costellata da tre appuntamenti fondamentali: la sconfitta in Finale di Coppa Italia contro la Juventus del 15 maggio, la vittoria in campionato a Lecce del 18 maggio che assicura la qualificazione alla Champions League, la storica conquista dell’Europa League contro gli “invincibili” del Bayer Leverkusen, che non perdeva da ben 51 partite. A Dublino, invece, la squadra di mister Gasperini si impone con un netto 3-0: un trionfo tanto inatteso quanto meritato. Quella settimana porta la Dea dall’inferno della finale persa al paradiso del primo trionfo europeo e rappresenta la metafora e il paradigma dello spirito Atalanta.

Rilevata nuovamente da Antonio Percassi nel 2010 e portata a grandi traguardi dopo un avvio difficile, da diversi anni a questa parte l’Atalanta è ormai una squadra che davanti alle difficoltà non si arrende. Anzi, va sempre più forte.

ATALANTA. UNA VITA DA DEA è l’epopea di personalità di spessore sportivo e umano che, accomunate da uno spirito coeso, hanno a cuore le sorti della squadra, della Società e della città, secondo dettami condivisi: lavorare alacremente, non arrendersi davanti alle sconfitte, programmare e riconoscere, nella fatica quotidiana e nell’innovazione costante, le pietre fondanti del proprio percorso. Lo dimostrano gli elementi che uniscono passato e presente, come i lavori di ammodernamento e sviluppo del Centro Sportivo di Zingonia, dove sono nati i numerosi talenti del vivaio; l’esperienza tramandata da figure storiche e uniche come Mino Favini, Gaetano Scirea, Pierluigi Pizzaballa; l’attaccamento alla città e alla Società di ex-giocatori, come il leggendario Glenn Peter Strömberg, che torna a Bergamo “da amico” più che “da idolo”. E lo testimoniano gli elementi che uniscono presente e futuro, come il rapporto con alcuni giocatori iconici, Tolói/De Roon/Djimsiti, capitani “bergamaschi” che alzano insieme la Coppa a Dublino; l’acquisto, l’ampiamento e l’avveniristica ristrutturazione dello stadio; la progettazione, anno dopo anno, stagione dopo stagione, per assicurare alla Dea e ai suoi tifosi un avvenire ricco di soddisfazioni.

Il film si propone come un viaggio condotto dalla voce diretta dei protagonisti e sostenuto da un coro di testimoni che ne confermano l’epicità: Glenn Strömberg, bandiera nerazzurra, Pierluigi Pizzaballa, portiere dell’Atalanta che vinse la Coppa Italia nel 1963, Xavier Jacobelli, Direttore e giornalista, Lele Adani, opinionista sportivo, e Alberto Ceresoli, Direttore de L’Eco di Bergamo. Nel corso della narrazione, viene consegnata alla memoria una settimana storica ma anche un periodo indimenticabile: dal ricordo della vittoria della Coppa Italia del 1963 all’inaugurazione del nuovo Stadio nel settembre del 2024, fino alla giornata che rimarrà per sempre impressa nella mente di tutti gli atalantini, vale a dire quel 22 maggio a Dublino che ha segnato il momento più alto della loro storiacalcistica.

Prodotto da Oki Doki Film, Officina della Comunicazione e Atalanta B.C., e distribuito al cinema da Nexo Studios, ATALANTA. UNA VITA DA DEA è diretto da Beppe Manzi e scritto da Beppe Manzi e Massimo Vavassori. La distribuzione commerciale worldwide è affidata a Rai Com e in Italia il film arriverà al cinema distribuito da Nexo Studios. Media Partner del film sono La Gazzetta dello Sport e RTL 102.5 come Radio Ufficiale.

Il film è stato realizzato con il supporto di una rete di istituzioni costituita da Comune di Bergamo, Camera di Commercio, Confindustria Bergamo e Visit Bergamo.

Main sponsor del film sono Cava Ghisalba, Intesa Sanpaolo, Isocell Prefabbricati, Giambarini Group e Laston Pavitel Group. Hanno inoltre sostenuto il progetto Technix, Italpol Vigilanza, Heidelberg Materials, Tenaris Dalmine, Fra.Mar, Radici Group, Viktor e LineaVita.