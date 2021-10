Con un “super weekend” completamente dedicato alle due ruote trialistiche, a Colico si è conclusa una stagione di successo del Campionato Italiano Trial.

Registrando un incremento nel numero dei partecipanti superiore al 30 % in virtù di alcune novità accolte favorevolmente dagli addetti ai lavori, il 2021 della specialità ha generato una nuova spinta propulsiva all’intero movimento. Non ha fatto eccezione l’ultimo round previsto dal calendario che ha riservato tre giorni di alto livello sotto il profilo tecnico, sportivo ed organizzativo, iniziato venerdì con la disputa della prova conclusiva dell’Italiano Indoor, passando il testimone domenica con il gran finale del Campionato Italiano Trial e MiniTrial 2021. In una location di prim’ordine rappresentata dalla splendida località della Provincia di Lecco affacciata sul Lago di Como, Colico non ha tradito le attese grazie all’ottimo lavoro organizzativo del Moto Club Monza “Oscar Clemencigh” in collaborazione con il locale Moto Club Colico, sancendo il miglior modo di concludere un 2021 da incorniciare per l’Italiano Trial.

GRAN FINALE DELL’ITALIANO TRIAL 2021

Quest’ultima prova stagionale ha eletto i Campioni italiani 2021 della specialità, con i giochi della top class TR1 chiusi tuttavia in anticipo già nella precedente prova di Ponte di Legno. Laureatosi per la dodicesima volta Campione italiano Trial Outdoor, Matteo Grattarola (Beta Factory Trial Team) ha concluso in bellezza la stagione con l’ottava affermazione in otto gare disputate nella graduatoria nazionale, annoverando inoltre il quarto posto nel Mondiale TrialGP con tre podi all’attivo. Un 2021 superlativo per l’atleta delle Fiamme Oro, vincitore anche a Colico a precedere il neo-Campione italiano Trial Indoor Gianluca Tournour (GASGAS Factory Racing Team) con Lorenzo Gandola (Beta Factory Trial Team) terzo assicurandosi contestualmente la seconda posizione di campionato nella TR1-Nazionale. A seguire, quarto posto di tappa per Mattia Spreafico (Sherco BBR Offroad) con Andrea Riva (Team TRRS Italia NILS) quinto e Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) sesto.

Discorso analogo nella graduatoria Femminile con la quindicenne Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport) laureatasi Campionessa italiana nel precedente round, ma in grado di conquistare la vittoria anche a Colico suggellando un 2021 dove si è assicurata anche la Coppa del Mondo Trial2 Women. Secondo posto di gara e campionato per la cinque volte Campionessa italiana Sara Trentini (Vertigo S2 Motorsport) con Martina Gallieni (Team TRRS Italia NILS), in trionfo nella passata stagione, terza.

Il gran finale di stagione della classe TR2 ha eletto in Manuel Copetti (Team TRRS Italia NILS) il nuovo Campione italiano, secondo alla sua gara di casa preceduto da Luca Corvi (GASGAS Junior Team) con Pietro Petrangeli (Beta) a completare il podio.

Passando alla TR3, valori della vigilia completamente sovvertiti con Daniele Tosini (TRRS) vincitore a precedere Sergio Pesenti (Beta), ma con il terzo posto Luca Poncia (Beta) si è assicurato il titolo italiano a scapito dell’ex capo-classifica Alessandro Nucifora (Jotagas), undicesimo in quest’ultimo round. Per quanto concerne la TR3 125 riservata ai giovani talenti da 14 a 21 anni di età in sella a moto 125cc, Giacomo Brunisso ha conquistato gara e titolo vincendo il confronto con l’altro atleta delle Fiamme Oro e dei Pata Talenti Azzurri FMI, Mirko Pedretti, entrambi su Beta con Chrystan Svanella (GAGAS) sul terzo gradino del podio.

Nella TR3 Open si è invece registrato il successo di giornata a firma Paolo Brandani (GASGAS) a precedere Emanuele Gilardini (Jotagas), ma con il terzo posto Paolo Ruffoni (Beta) si è garantito il titolo italiano di categoria. La TR4 ha invece riproposto in qualità di Campione italiano un volto noto del trial nazionale del calibro di Valter Feltrinelli, su Montesa vincitore di gara e titolo seguito da Roberto Prina (Beta) con Christian Fomasi (TRRS) che si è garantito il bronzo di quest’ultimo round.

Classifiche di Gara del Campionato Italiano Trial a Colico

I Campioni Italiani Trial 2021

TR1-Internazionale: Matteo Grattarola (Beta)

Femminile A: Andrea Sofia Rabino (Beta)

TR2: Manuel Copetti (TRRS)

TR3: Luca Poncia (Beta)

TR3 125: Giacomo Brunisso (Beta)

TR3 Open: Paolo Ruffoni (Beta)

TR4: Valter Feltrinelli (Montesa)

Industrie: GASGAS

Club Top: Fiamme Oro

Club Open: A.M.C. Gentlemen’s

Le Classifiche finali del Campionato Italiano Trial 2021

Il podio di fine campionato della top class TR1

I VERDETTI DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

Sempre a Colico, i giovanissimi di almeno 8 anni di età del Campionato Italiano MiniTrial hanno affrontato il conclusivo appuntamento stagionale, confermando gli elementi distintivi dei precedenti round: un rimarchevole numero di iscritti, la possibilità di maturare una proverbiale esperienza formativa per il futuro, il tutto confrontandosi per il Challenge NILS istituito a loro supporto in questa stagione. Per quanto concerne i verdetti finali, nella MiniTrial A si è registrato il successo di tappa a firma Pietro Sembenini (Montesa), ma con il secondo posto Alberto Brandani (GASGAS) si è laureato Campione fronteggiando la concorrenza di Marco Turco (Vertigo), in questa circostanza classificatosi terzo. Con 6 vittorie in 6 gare, Etienne Giacuzzo (GASGAS) si è affermato altresì come l’effettivo mattatore della MiniTrial B, completando a Colico la sua stagione perfetta avendo ragione di Gabriele Pardini (Beta) e di Lorenzo Annovazzi (Beta). Passando alla MiniTrial C, quinto hurrà stagionale e titolo 2021 di Fabio Mazzola (Ossa), come in campionato seguito in graduatoria da Lapo Farolfi (GASGAS) e da Gabriele Vietti Violi (Beta). La MiniTrial D ha invece certificato la vittoria finale di Ivan Mezzogori (Vertigo), secondo in quest’ultimo round preceduto da Diego Mazzola con Alan Ceccati a completare il podio. Trionfo di Giacomo Midali (Beta) nella MiniTrial Open, con la vittoria di tappa a firma Tony Viero e Gabriele Racca nella top-3. Laureatasi Campionessa Italiana Femminile-B già nella precedente trasferta di Ponte di Legno, Erica Bianchi (Beta) ha ulteriormente arricchito il suo bottino di 6 successi stagionali in 6 round centrando la vittoria anche a Colico a precedere Dalia Pardini (Sherco) ed Alice Parodi (Beta).

Classifiche di Gara del Campionato Italiano MiniTrial a Colico

I Campioni Italiani MiniTrial 2021

MiniTrial A: Alberto Brandani (GASGAS)

MiniTrial B: Etienne Giacuzzo (GASGAS)

MiniTrial C: Fabio Mazzola (Ossa)

MiniTrial D: Ivan Mezzogori (Vertigo)

MiniTrial Open: Giacomo Midali (Beta)

Femminile B: Erica Bianchi (Beta)

Le Classifiche finali del Campionato Italiano MiniTrial 2021

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Conclusa la stagione del Campionato Italiano Trial e MiniTrial, il 2021 riserva ancora un grande evento delle due ruote trialistiche. Il prossimo fine settimana a Cortenova (LC) andrà in scena, con la regia organizzativa del Moto Club Valsassina Vittorio Ciresa, il Trofeo delle Regioni Trial 2021 che, da sempre, richiama trialisti provenienti da tutta Italia, in gara rappresentando i rispettivi Comitati Regionali d’appartenenza.

Com. Stam./foto