In provincia di Catania sono 9 i Punti di Vaccinazione presso i quali sarà possibile ricevere il vaccino senza prenotazione. Dal 13 maggio vaccinazioni anche per gli over 50 senza patologie.

CATANIA – Si aprono oggi, dalle ore 20.00, in Sicilia, le prenotazioni – sulla piattaforma di Poste Italiane – per le vaccinazioni anti-Covid con AstraZeneca per i soggetti d’età compresa fra i 50 e i 59 anni senza patologie (nati dal 1962 al 1971).

Lo prevede l’Ordinanza n. 52 di ieri, 5 maggio, del Presidente della Regione Nello Musumeci. L’inizio delle somministrazioni è previsto per giovedì 13 maggio.

Vaccinazioni senza prenotazione anche per gli over 50 (con patologie di fragilità)

Da domani 7 maggio, inoltre, l’iniziativa “Porte aperte” per la vaccinazione senza prenotazione sarà estesa anche ai cittadini con più di 50 anni con patologie di fragilità rientranti nelle seguenti aree:

malattie respiratorie

malattie cardiocircolatorie

malattie neurologiche

diabete/altre endocrinopatie

HIV

insufficienza renale/patologia renale

ipertensione arteriosa

malattie autoimmuni/immunodeficienze primitive

malattia epatica

malattie cerebrovascolari

patologia oncologica.

Basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti lo stato di salute dell’utente secondo le categorie riportate nelle Tabelle ministeriali di dettaglio.

Così come per i precedenti Open Day, potranno recarsi presso i Centri vaccinali di riferimento della Sicilia, per ricevere il vaccino senza prenotazione, anche:

i cittadini c on più di 60 anni

i cittadini d’età pari o superiore a 80 anni

i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria ad “elevata fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Anche per loro basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale che attesti il loro stato di salute secondo le categorie riportate nelle Tabelle ministeriali

“Porte aperte” in 9 Punti vaccinali dell’Asp di Catania

In provincia di Catania sono 9 i Punti di Vaccinazione dell’Asp di Catania presso i quali sarà possibile ricevere il vaccino senza prenotazione, esclusivamente per i target di utenti indicati:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso l’ Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile)

(Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile) dalle ore 8.00 alle ore 17.00, presso i PVT di:

Acireale (Via Martinez, 19)

(Via Martinez, 19) Adrano (Piazza Sant’Agostino)

(Piazza Sant’Agostino) Belpasso ( Via Nino Martoglio, 11)

Via Nino Martoglio, 11) Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 – Hospice)

(Via Circonvallazione, 112 – Hospice) Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42)

(Piazza San Rocco, 42) Mascalucia (Via di San Michele – Massannunziata)

(Via di San Michele – Massannunziata) Randazzo (Via Ospedale, 2)

(Via Ospedale, 2) Scordia (Via Luigi Capuana, 32).

L’apertura straordinaria non riguarda i Punti di Vaccinazione degli Ospedali dell’Asp di Catania.

