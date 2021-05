Al via da venerdi la somministrazione del vaccino Pfizer e Moderna senza prenotazione, fascia d’età 50/59 anni, ma per i soggetti che rientrano nelle patologie pubblicate sulla pagina Facebook: commissario area metropolitana Catania.

Per sapere se si rientra in una delle categorie indicate si può chiamare il numero verde 800 954 414. Negli hub vaccinali di Catania e Giarre si andrà avanti ad oltranza dalle 8 del mattino alle 20 di sera. “L’obiettivo – spiega il commissario per l’ermergenza Covid, Pino Liberti – è quello di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale e proteggere velocemente i soggetti vulnerabili certificati da un codice di esenzione”.

Nel contempo si accelera l’iter per il resto della popolazione. Già da domani sera, attraverso la piattaforma di Poste italiane, i nati dal 1971 in giù, fascia di età 50/59 anni, potranno prenotare la somministrazione del vaccino Astrazeneca, che avverrà a partire da giovedi 13 maggio.

E nel week end sarà avviata una operazione di screening a Sant’Agata Li Battiati (domenica), e Adrano(sabato e domenica).

“Testare e tracciare – ricorda Pino Liberti – sono strumenti assai efficaci per contrastare la diffusione del contagio. Gli screening sono ormai periodici, proseguiranno ancora e in tal senso stiamo lavorando per realizzare un altro drive in permanente allo stadio di Acireale. I lavori sono in corso e sarà operativo a breve. L’auspicio – conclude Liberti – è quello di avere un’estate più tranquilla, ma le precauzioni devono sempre essere ai massimi livelli, anche per i vaccinati. Solo dei comportamenti responsabili, di tutti, ci consentiranno di convivere con meno restrizioni questo difficile momento”.

