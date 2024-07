Da lunedì più corse in bus per raggiungere l’Aeroporto Vincenzo Florio. L’assessore Agate: “Orari in corrispondenza dei voli, ampliati per facilitare anche i collegamenti con il versante nord e lo Stagnone in tarda serata”.

Fino a nove corse giornaliere – andata e ritorno, feriali e festivi, sia di mattina che di pomeriggio/sera – con orari per quanto possibile compatibili con quelli dei voli aerei in arrivo e partenza. È il nuovo servizio di trasporto bus del Comune di Marsala che affianca quello dell’Autoservizi Salemi nel collegamento A/R con l’Aeroporto “Vincenzo Florio”. L’Amministrazione Grillo lo renderà operativo a partire da lunedì prossimo, 8 luglio, con capolinea in viale Fazio (in prossimità della Stazione ferroviaria) e nell’Area Bus aeroportuale riservata (stallo n.4). L’assessore Salvatore Agate: “Dopo la fase sperimentale dello scorso anno, il collegamento con il vicino Aeroporto ora opererà a pieno regime. Una implementazione del servizio che operatori, visitatori e cittadini chiedono da tempo, volta a migliorare l’offerta turistica della nostra città”.

Intanto sono state completate e attive le oltre 150 paline-bus collocate sul territorio comunale, lungo i percorsi delle linee del trasporto urbano. Da alcune settimane, infatti, è stato completato l’equipaggiamento tecnologico sui bus e la digitalizzazione delle linee di riferimento, al fine di informare tempestivamente gli utenti su orari o eventuali ritardi. Le paline – anche in modalità audio per gli ipovedenti – potranno successivamente contare su un’App con la quale utilizzare il servizio bus completamente digitalizzato.

