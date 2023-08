Da Luzzi giunge un nuovo titolo nazionale per la scuderia RO racing

L’estate regala un nuovo titolo nazionale alla scuderia RO racing. In Calabria alla ventisettesima Cronoscalata Luzzi San Bucina, valida per il Campionato italiano velocità della montagna e per il Trofeo italiano velocità della montagna girone Sud,

Gabriele Mauro ha conquistato la vittoria nella categoria GT e si è laureato campione per il Sud con diverse gare d’anticipo. Grande prestazione corale dei rappresentanti della scuderia in Sicilia al primo Slalom La Via del Sale Terre di Regalpietra.

E’ arrivato un nuovo titolo nazionale in casa RO racing a conquistarlo è stato Gabriele Mauro. Il pilota campano, grazie al successo tra le vetture Gt, raggiunto in Calabria alla ventisettesima edizione della Cronoscalata Luzzi San Bucina, valida per il Campionato italiano velocità della montagna e per il Trofeo italiano velocità della montagna girone sud, ha fatto suo il titolo proprio per quest’ultima serie. Il portacolori della scuderia, a bordo della sua Porsche 997 GT3, si è imposto tra le vetture GT anche nella classica calabrese e ha ipotecato la vittoria in campionato con diverse gare d’anticipo. Nella gara disputata in provincia di Cosenza buona prestazione per Gabry Driver che ha condotto la sua Peugeot 207 Super 2000 al secondo posto tra le vetture della classe E1 Ita 2000.

In provincia di Agrigento, a Racalmuto, alla prima edizione dello slalom La Via del Sale e Terre di Regalpietra i piazzamenti degli alfieri del sodalizio di Cianciana sono valsi la vittoria anche nella coppa riservata alle scuderie. Con una Peugeot 106, Angelo Pitruzzella ha vinto il Gruppo N, la classe N1600 e ha concluso al settimo posto della classifica generale. Giuseppe Di Miceli, con una Rover Mg, ha fatto sua la classe A1400. In classe N2000 Francesco Miuccio, ha condotto la sua Renault Clio Williams alla vittoria di categoria, dove la sorella Jessica, con una Renault Clio Rs, è giunta seconda e ha conquistato la vittoria tra le dame. Sabatino Pagnozzi, con una Renault Twingo, ha vinto la classe A1600. Sempre in Gruppo A, ma con una Renault Clio RS Rally4, Giuseppe Cacciatore ha concluso al sesto posto della generale e al secondo di classe proprio dietro alla Skoda Fabia R5 di Diego Cipolla che ha vinto il Gruppo, la classe ed è giunto anche ad un passo dal podio della classifica generale.

