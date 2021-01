Dopo il lancio di History Play cresce l’offerta di A+E Networks Italia sulla piattaforma SVOD Dopo il lancio a dicembre di History Play, A+E Networks Italia rafforza la propria presenza su Amazon Prime Video Channels. Da oggi, martedì 19 gennaio, i brand Crime+Investigation e Blaze saranno infatti disponibili in modalità SVOD. Crime+Investigation Play avrà un costo di 3,99 euro mensili, mentre Blaze Play di 2,99 euro al mese. Per entrambi i canali è previsto un periodo di prova gratuito di 30 giorni e si potrà disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Crime+Investigation Play rappresenterà per gli abbonati la casa del real crime. Attraverso la sua ampia offerta, che spazia dalle docu-serie agli special, dai film ai docu-reality, racconterà i diversi mondi del real crime: la vita dei più famigerati serial kiler, i cold case, le inchieste su celebri casi di cronaca nera americani, europei ed italiani, il cybercrime e il bullismo in rete, le sette religiose e le dipendenze, disponendo di un accesso esclusivo ai documenti delle indagini di polizia e proponendo le inedite testimonianze delle vittime, dei rappresentanti delle forze dell’ordine nonché degli stessi criminali. Tra i titoli proposti: La signora della droga, film con Catherine Zeta-Jones; la serie Le prime 48 ore;Tupac: il caso è aperto sull’omicidio del rapper Tupac Shakur; La mia fuga da Scientology; R. Kelly: vittime di una popstar; La mia vita all’inferno, reality show all’interno delle carceri americane; alcuni speciali dedicati a Charles Manson e ad alcuni dei più importanti boss della criminalità organizzata come El Chapo, John Gotti e Pablo Escobar.

Blaze Play mostrerà l’altra faccia dell’America, abitata da persone spesso comuni alle prese con situazioni fuori dall’ordinario, raccontate dai più importanti programmi dedicati al factual entertainment, come docu-reality, survivor series e competition show. Su Blaze Play l’abbonato troverà programmi quali Affari di famiglia, Affari al Buio, A caccia di tesori, Missione restauro, al centro dei quali ci sono la spamodica ricerca di oggetti e le frenetiche trattive per scambiarli e ottenere un sostanzioso guadagno; E ancora: Alone, Mountain Men, Ax Men, Gli eroi del ghiaccio, dove i protagonisti affrontano, per sfida, lavoro o necessità, situazioni estreme, mettendo a repentaglio la propria vita. Tra gli altri titoli proposti figurano: LEGO Masters, Il signore dei coltelli, The Unexplained con William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek. Senza dimenticare gli speciali con le icone della tv e del cinema americani: Chuck Norris pilota d’assalto e David Hasselhoff: Supercars anni ’80.

A+E NETWORKS ITALIA

Con sede a Roma, A+E Networks Italia è un gruppo televisivo che fa parte del gruppo Hearst.

Com. Stam.