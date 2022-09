Da oggi iscrizioni aperte al Rally Internazionale Golfo dell’Asinara

Torna in calendario, dopo l’assenza dall’edizione 2005, la gara organizzata dall’Automobile Club Sassari, che con la giornata odierna entra nella sua fase decisiva.

Saranno otto le prove speciali interamente su asfalto , previste su due giorni di competizione che prevede, oltre al rally “moderno”, quello “storico” e la “regolarità sport”.

Partenza dalla storica sede di Castelsardo, arrivo di tappa a Sassari e palco finale ad Alghero, per la gara aperta alla partecipazione straniera,

supportata dall’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e dalla Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

Previste agevolazioni personalizzate per i concorrenti che dalla Penisola vorranno accettare la sfida proposta nel nord della Sardegna, una location affascinante anche in autunno.

Sassari. Da oggi, sino al 19 ottobre, via alle iscrizioni per la 27^ edizione del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, un importante ritorno nel calendario agonistico italiano con un’assenza che durava dal 2005.

Il 28-30 ottobre, data da segnare in agenda, torna dunque ad accendere i motori una delle gare più iconiche della Sardegna e non solo, andando a raccogliere la lunga tradizione di ACI Sassari per le corse su strada, una passione ispirata da luoghi che sembrano creati apposta per accogliere un rally.

Una competizione “ENPEA”, aperta quindi anche alla partecipazione straniera, iscritta nel calendario nazionale e valida per il Campionato Regionale Rally, ma soprattutto un rally che vuole tornare ai fasti di un tempo, per questo gode del supporto dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, oltre che dell’apporto del main sponsor TESTONI LUBRIFICANTI.

Importante l’impegno profuso da parte dell’organizzazione per la stipula di scontistiche per il trasporto navale, oltre ad agevolazioni personalizzate per l’alloggio in Sardegna degli equipaggi provenienti dall’Italia continentale. La ricaduta sul territorio portata dagli eventi motoristici, in un periodo di “spalla” della stagione turistica, è infatti un elemento di fondamentale importanza nell’integrazione della manifestazione nel tessuto ricettivo locale.

UNA GARA, TRE GARE

L’offerta “sportiva” della gara è divisa in tre: “Rally moderno”, “Rally storico” e “Regolarità Sport”. Partenza dalla originaria sede di Castelsardo, arrivo di tappa nella centrale Piazza d’Italia a Sassari, palco finale sui Bastioni di Alghero e otto prove speciali interamente su asfalto in due giorni di sfide, saranno i punti cardine dell’edizione “del ritorno”.

Quartier generale, sede di verifiche e Direzione Gara, sarà la storica sede dell’Automobile Club Sassari in Viale Adua 32.

IL PROGRAMMA

La gara sventolerà la bandiera di partenza alle 13:30 di Sabato 29 ottobre da Castelsardo, con gli equipaggi subito impegnati nelle prime due prove speciali di “Osilo” e “San Lorenzo” passando per Valledoria. Attraversando Sennori le vetture giungeranno quindi al riordino di Sorso, seguito dal Parco Assistenza di Porto Torres. Dopo un ulteriore passaggio al tramonto sulle prove, gli equipaggi termineranno la tappa con l’arrivo a Sassari, previsto per le ore 21:00.

Domenica 30 ottobre sarà la volta delle prove di “Canaglia” e “La Pedraia” da ripetere due volte, intervallate dal Parco Assistenza di Porto Torres e dal riordino di Stintino. Arrivo e cerimonia di premiazione si terranno quindi ad Alghero a partire dalle ore 15:00.

Il totale della distanza competitiva sarà di 56,740 chilometri sui 418,100 totali.

L’ultima edizione disputata, il 24 e 25 giugno del 2005, venne vinta dal compianto Giuseppe “Pucci” Grossi, in coppia con Alessandro Pavesi. E’ lui, il recordman, con sei allori, e quell’ultima edizione vide comunque tanta Sardegna ben rappresentata sul podio, con due copiloti, Carlo Pisano (secondo al fianco di Federico Martelli) e Maurizio Diomedi, terzo leggendo le note a Giovanni Manfrinato.

LE AGEVOLAZIONI PER CHI ARRIVA DAL CONTINENTE

Gli equipaggi in arrivo dall’Italia continentale beneficeranno di agevolazioni personalizzate per le sistemazioni alberghiere oltre alle scontistiche dedicate per i trasporti navali.

Per ottenere informazioni sulle agevolazioni personalizzate di alloggio, i concorrenti sono invitati a contattare l’organizzazione all’indirizzo logistica@rallygolfodellasinara.com

Trasporti Navali Grimaldi Lines:

Linee Livorno – Olbia | Civitavecchia – Porto Torres | Barcellona – Porto Torres

PASSEGGERI

30% di sconto, diritti fissi esclusi, per l’acquisto dei collegamenti marittimi.

MERCI

Le prenotazioni dei mezzi commerciali possono essere inoltrate con mail a bilardi.elena@grimaldisardegna.it . La richiesta dovrà portare la data richiesta, la tipologia di veicolo, i metri lineari e la targa del mezzo. COME PRENOTARE

La prenotazione dei passeggeri con veicoli a seguito può essere effettuata:

– Online nel sito www.grimaldi-lines.com inserendo nell’apposito campo il codice sconto che verrà inviato previa compilazione del form disponibile a questo link;

– Contattando il Call center al numero 081496444 o inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice sconto;

– Recandosi presso i punti vendita Grimaldi Tours di Napoli, Roma, Palermo e Cagliari oppure presso le biglietterie portuali Grimaldi Lines di Civitavecchia, Livorno, Olbia e Porto Torres indicando convenzione e codice sconto.

Trasporti Navali Tirrenia:

Linea Genova – Porto Torres

PASSEGGERI

Da Genova per Porto Torres: dal 25 al 27 Ottobre 2022

Da Porto Torres per Genova: dal 30 ottobre al 01 novembre 2022

Sconto del 10% sulla tariffa ordinaria disponibile al momento della prenotazione, applicabile a n. 2 passeggeri iscritti alla manifestazione ed ai relativi veicoli (auto o furgone lunghezza fino a 6 metri, idem per carrello).

Detti sconti saranno praticati ai veicoli e al passaggio degli iscritti (come sopraindicato) su presentazione della credenziale, completa del timbro e del numero progressivo rilasciato dalla segreteria dell’AUTOMOBILE CLUB SASSARI al momento delle iscrizioni. Per ottenere la credenziale da compilare e il relativo numero progressivo è necessario inviare mail a logistica@rallygolfodellasinara.com fornendo il nominativo del primo conduttore.

IMPORTANTE: Le prenotazioni e i biglietti potranno essere richiesti via e-mail. Per poter accedere alle agevolazioni, gli iscritti dovranno inviare la credenziale completa in tutte le sue parti ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: moby.milano@moby.it; moby.firenze@moby.it; moby.bologna@moby.it; moby.portoferraio@moby.it

MERCI

Le richieste di prenotazioni di mezzi speciali (motrici, bisarche, carroattrezzi, furgoni con lungh. sup ai 6 m.) dovranno essere inviate alla mail infomerci@moby.it con cc a.pala@tirrenia.it, specificando la partecipazione al Rally Golfo dell’Asinara.

