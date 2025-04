Da Palermo ai Paesi Baschi: decolla il collegamento Volotea per Bilbao

Palermo, 11 aprile 2025 – Novità in arrivo per i viaggiatori in partenza da Palermo: decolla domani il primo volo di Volotea – la compagnia aerea che collega le città europee di medie e piccole dimensioni – verso Bilbao, dinamica città del nord della Spagna nota per la sua offerta culturale, gastronomica e architettonica.

Il collegamento sarà operato due volte a settimana, ogni martedì e sabato, e offrirà un’opzione comoda e diretta ai passeggeri in partenza dallo scalo palermitano per esplorare i Paesi Baschi e, allo stesso tempo, consentirà ai tanti turisti baschi di raggiungere la Sicilia occidentale.

Con questa nuova rotta internazionale, Volotea conferma il proprio impegno nel rafforzare i collegamenti tra l’Italia e la Spagna, contribuendo a stimolare nuovi flussi turistici, soprattutto incoming, e culturali tra due territori dalle forti identità e attrattive. La rotta si inserisce in una più ampia strategia di consolidamento della presenza del vettore sullo scalo di Palermo, uno dei principali hub siciliani.

“Il nuovo volo tra Palermo e Bilbao rappresenta una tappa significativa nell’espansione del nostro network internazionale – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Con questa rotta colleghiamo due territori ricchi di cultura e tradizioni, favorendo il turismo e la mobilità a breve raggio. Miglioriamo così la connettività di Palermo con l’Europa, offrendo nuove opportunità sia ai viaggiatori siciliani che ai turisti baschi interessati a scoprire le bellezze del territorio. Ma le novità per l’estate 2025 non finiscono qui. Infatti, è previsto anche l’avvio del collegamento con Heraklion, operativo dal prossimo 8 luglio con una frequenza settimanale per tutta la stagione.”

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio.

VOLOTEA

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling. È una delle compagnie indipendenti che, negli ultimi 10 anni, sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita. A maggio 2025 la compagnia festeggerà il traguardo dei 75 milioni di passeggeri trasportati su tutta la sua rete.

Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha base in 19 città europee di medie dimensioni: Asturie, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Firenze, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Rodez, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.

Nel 2025 Volotea opererà più di 420 rotte (di cui oltre la metà in esclusiva), offrirà 12,7 milioni di posti (+1% rispetto al 2024) e effettuerà circa 75.000 voli. La compagnia opera con una flotta di 40 Airbus A319 e A320.

Volotea sta lavorando per raggiungere un futuro più sostenibile nel settore dell’aviazione. La compagnia si è impegnata a ridurre le emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro del 50% entro il 2030 (rispetto al 2012) e prevede di raggiungere questo obiettivo con quattro-cinque anni di anticipo.

Volotea, con una forza lavoro di oltre 2.000 dipendenti, promuove attivamente la connettività all’interno dei territori in cui opera, contribuendo al loro sviluppo economico e arricchendo il paesaggio culturale attraverso progetti di sponsorizzazione di grande impatto.

Volotea ha ottenuto una valutazione di quattro stelle nel 2024 ed è stata riconosciuta da Skytrax nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri come la “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost d’Europa” ai World Airline Awards 2023 e 2024, definiti dai media di tutto il mondo “gli Oscar dell’industria aeronautica”. La compagnia aerea aggiunge questi riconoscimenti al suo crescente elenco di successi, che comprende le vittorie consecutive come “Compagnia aerea low-cost leader in Europa” ai World Travel Awards nel 2021, 2022 e 2024.

