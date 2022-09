Da Ryanair nuova denominazione “Trapani-Marsala” per il Vincenzo Florio

7 rotte e 58 voli settimanali per la stagione invernale. Il 300% in più rispetto all’inverno 2019

La compagnia aerea Ryanair, conferma la sua presenza all’aeroportoVincenzo Florio per la stagione invernale 2022-2023 con 7 rotte e 58 voli settimanali e inserirà nel suo sistema di prenotazioni la dicitura Trapani Marsala per lo scalo trapanese. L’annuncio è avvenuto durante una conferenza stampa che si è svolta alla presenza del Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, del presidente di Airgest, Salvatore Ombra e del consigliere di amministrazione Giulia Ferro.

L’operativo di Ryanair per l’inverno 2022 su Trapani-Marsala includerà 7 rotte tra cui Milano-Bergamo, Roma-Fiumicino, Torino, Treviso, Bologna, Pisa. Malta, come rotta internazionale. La Compagnia prevede, per l’autunno inverno, da e per Trapani, oltre 800.000 passeggeri e 600 posti di lavoro indiretti. Il 300% in più rispetto all’inverno 2019, pre-pandemia. La compagnia ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da € 24,99 per viaggi fino a gennaio 2023, da prenotare entro venerdì 9 settembre, prenotabili sul sito www.ryanair.com.

Il commento del Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla

«In qualità di compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo invernale da Trapani-Marsala che offre 58 voli settimanali su 7 rotte. Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive forniscono le basi grazie a cui Ryanair può fornire una crescita del traffico a lungo termine e una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell’aeroporto di Trapani per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Trapani, Marsala e la Sicilia».

Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra

«Stiamo per chiudere una stagione estiva assolutamente sorprendente per il nostro aeroporto. Abbiamo raggiunto un traguardo che scaramanticamente non avevo voluto neanche immaginare che sfiora il milione – ha sottolineato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -, abbiamo contribuito a dare una sferzata importante ad una ripresa tanto attesa ma non così scontata. Più che i dati, oggi, il traguardo pazientemente inseguito da comunicare è l’inserimento della dicitura “Trapani Marsala” sul sito di Ryanair. Un impegno che onora la collocazione geografica dello scalo, su due territori, prezioso ai fini dell’offerta turistica, che lo rende meglio identificabile agli occhi del turista straniero».

