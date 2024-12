Daft Punk e Leiji Matsumoto: INTERSTELLA 5555: THE 5TORY OF THE 5ECRET 5TAR 5YSTEM al cinema in 4K

Arriva finalmente sul grande schermo solo dal 12 al 15 dicembre la versione rimasterizzata in 4K del capolavoro anime dei Daft Punk e Leiji Matsumoto: INTERSTELLA 5555: THE 5TORY OF THE 5ECRET 5TAR 5YSTEM (elenco sale a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 13 novembre).

Uscito originariamente nel 2003, Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem è stato creato dai Daft Punk e da Cédric Hervet in collaborazione con Leiji Matsumoto e Toei Animation e racconta la storia del rapimento di un gruppo musicale alieno da parte di un malvagio personaggio dagli oscuri piani. Interstella 5555 è un film d’animazione interamente basato sull’album dei Daft Punk del 2001, Discovery, che comprende pezzi iconici come “One More Time”, “Harder, Better, Faster, Stronger” e “Veridis Quo”. Spiega Shinji Shimizu della Toei Animation, che ha prodotto il film: “One More Time” suonava in tutta la città in quel periodo! Mi sentivo così orgoglioso che volevo gridare alla gente per strada: ‘Stiamo realizzando la sua animazione adesso!”. Trattandosi di un “album visivo”, il film è stato spesso tagliato in singoli video musicali e fino a oggi è stato molto raro poterlo vedere al cinema nella sua interezza.

In occasione dell’evento al cinema in contemporanea in più di 40 paesi, l’album Discovery: Interstella 5555 Edition sarà ripubblicato in edizione limitata con l’artwork originale dell’edizione giapponese, gli adesivi e la card del Daft Club, diventata un vero e proprio oggetto da collezione dopo la sua uscita originale. L’edizione limitata sarà composta da 5555 vinili dorati, 5555 CD numerati e 25.000 vinili neri.

A corredo della riedizione dell’album della proiezione del film, è stato ideato un merch speciale, in edizione limitata, dedicato ai Crescendolls, il gruppo animato al centro di Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem. Gli articoli sono disponibili sul negozio ufficiale dei Daft Punk. “Veridis Quo ‘, brano di punta di Discovery, è stato ampiamente utilizzato durante l’estate e può essere ascoltato anche nella campagna pubblicitaria globale di Chanel N°5 intitolataA rendez-vous diretta da Luca Guadagnino, con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Certificato Oro negli Stati Uniti, Platino in Giappone, 2 volte Platino nel Regno Unito e 3 volte Platino in Francia e nominato quest’anno da Apple Music 23° miglior album di tutti i tempi, Discovery è stato inserito nelle liste dei migliori album da Rolling Stone, Pitchfork, Rhapsody, Resident Advisory, BBC Radio 1 e British GQ. Il critico del Guardian Alexis Petridis ha scritto nel 2020: “I Daft Punk sono stati incredibilmente preveggenti: ascoltate Discovery e suonerà assolutamente contemporaneo”.

Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios assieme ai media partner Radio Deejay, m2o, Lucca Comics & Games, Cultura POP, MYmovies.

Nexo Studios

Nexo Studios è una casa di produzione e distribuzione audiovisiva che opera a livello internazionale.

Al suo debutto nel 2010 ha costruito – assieme a Eutelsat – il primo network italiano di sale digitalizzate connesse via satellite in grado di proporre eventi live in diretta in tutta la penisola. Affermatasi come società di distribuzione di riferimento per gli eventi al cinema, nel 2014 si è aperta alla distribuzione internazionale, proponendo in oltre 60 paesi del mondo documentari e serie d’arte e cultura e diventando in breve tempo un’azienda di riferimento globale. Oltre a seguire a livello internazionale tutte le finestre d’uscita dei propri contenuti e a occuparsi di tutti i tipi di diritti, Nexo Studios rappresenta importanti produttori e licensor di contenuti, sia del mondo cinematografico sia di quello musicale, museale, teatrale e artistico. Dal 2018 è stata aperta la divisione Production, specializzata in documentari cinematografici che vengono presentati nei più importanti festival e mercati internazionali. Nel 2019 è nata Soundtracks, dedicata alla produzione e distribuzione delle colonne sonore originali dei film Nexo Studios. Nel 2021 ha debuttatoil progetto Nexo TV, dedicato alla distribuzione di contenuti on demand in streaming. Sono nate così Nexo+ (la prima piattaforma italiana SVOD, presente anche su Prime Video, dedicata al mondo culturale che vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura) e Le Vite degli altri (piattaforma presente nel bouquet di Prime Video, dedicata alle storie di vita e al cinema di qualità, tra fiction e documentario).Dal 2023 a oggi Nexo Studios ha lanciato inoltre 5 nuovi canali lineari tematici free: House of Docs, Cinema Excelsior, Le Vite degli altri, East is East, Duri a Morire, disponibili sulle principali Smart TV e piattaforme italiane.

