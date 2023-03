Dai collegiali alle competizioni. Le donne del progetto Lady Beta FMI sono pronte a gareggiare!

Un progetto promozionale, il cui fine ultimo è incrementare la partecipazione delle donne alla pratica del fuoristrada agonistico, in particolare dell’Enduro e del Motorally. Lady Beta FMI è l’iniziativa congiunta tra la Federazione Motociclistica Italiana, Betamotor e il team Beta Dirt Racing, realtà che guardano al mondo femminile con grande attenzione, cogliendone la forte crescita registrata negli ultimi anni e le ottime prospettive future. Basti pensare che a fine 2022 le tesserate erano 9262 mentre solo pochi anni prima, nel 2019 – anno di istituzione della Commissione Femminile FMI – erano 7446. Nello stesso periodo di tempo il numero di licenziate è pressoché triplicato.

Proprio la Commissione Femminile FMI è stata la principale promotrice di questa nuova idea trasformatasi in realtà: mettere a disposizione di una donna, ad ogni gara prevista a calendario, una moto Beta 200 2T coprendo tutte le spese di gestione e iscrizione. Delle nove pilote, cinque parteciperanno al Challenge Enduro Master Beta, quattro all’Italiano Motorally nonché al Master Beta Motorally; ognuna di loro è stata selezionata tra le partecipanti ai collegiali femminili fuoristrada FMI sulla base della loro disponibilità e con il benestare del Settore Tecnico FMI.

Progetto Lady Beta FMI Enduro

Challenge Enduro Master Beta

23 aprile: Ragagna (UD) – Alessia Pozzo

21 maggio: Pomarance (PI) – Victoria Demma

25 giugno: Poppi (AR) – Adele Innocenzi

10 settembre: Montone (PG) – Elisa Gallorini

15 ottobre: Rignano (FI) – Elena Ghelfi

Progetto Lady Beta FMI Motorally

Campionato Italiano Motorally – Motorally Master Beta

1° aprile: Riotorto (LI) – Gina Mori

29-30 aprile: Gioia Dei Marsi (AQ) – Domitilla Quadrelli

3-4 giugno: Umbertide (PG) – Giulia Varisco

21-22 ottobre: Olbia – Claudia Mori

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Il progetto Lady Beta FMI offre la migliore opportunità, a diverse motocicliste, di misurarsi con il mondo delle competizioni a titolo completamente gratuito. E’ quindi una vera e propria messa in pratica dei valori di promozione di cui la Federazione Motociclistica Italiana è portatrice. Voglio ringraziare Betamotor, in particolare Lapo Bianchi, e il team Beta Dirt Racing di Paolo Machetti per la fondamentale collaborazione, così come la nostra Commissione Femminile e i Comitati Motorally ed Enduro per il gioco di squadra messo in atto”.

Monica Goi, Coordinatrice Commissione Femminile: “Sono entusiasta che la Commissione Femminile abbia creato assieme a Betamotor e al team Beta Dirt Racing questo nuovo progetto. Ringrazio Lapo Bianchi e Paolo Machetti. Molte ragazze hanno partecipato ai Raduni Collegiali della nostra Commissione e non è stato facile selezionarne nove, ma sicuramente in futuro proporremo altre grandi opportunità per le nostre tesserate per premiarle del loro impegno. Il motociclismo femminile è una realtà in crescita e il successo dei collegiali ne è la prova più tangibile. Concludo ringraziando i Coordinatori dei Comitati Enduro e Motorally, Franco Gualdi e Antonio Assirelli, e le componenti della Commissione Femminile, in particolare Antonella Martometti!”

Betamotor S.p.A – Marketing Team: “Betamotor è lieta di prestare il suo supporto al progetto LadyBeta FMI, in stretta collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, per promuovere l’approccio alle discipline fuoristradistiche da parte del pubblico femminile. Diffondere la bellezza del fuoristrada è il nostro scopo, e siamo ancor più entusiasti all’idea di farlo attraverso progetti innovativi che si pongono un obiettivo di integrazione nel mondo sportivo e delle corse di più ampio respiro, come in questo caso. Ringraziamo FMI per l’opportunità dataci di partecipare al progetto e Paolo Machetti per la rappresentanza diretta sul campo gara.”

Dirt Racing s.rl. – Paolo Machetti: “La scomparsa di Sara Lenzi durante una competizione ha lasciato un vuoto incolmabile all’interno dei nostri cuori. Non ce la siamo mai sentita di accogliere un’altra Pilota perché mai nessuno avrebbe potuto sostituirla. Ci è sembrato però giusto continuare a promuovere quello che lei amava fare, correre in moto. Questo è lo spirito dell’iniziativa che ha trovato l’indispensabile supporto nell’Azienda che rappresento da oltre 20 anni sui campi di gara, nella Federazione e in tutti coloro che ci sostengono in questa iniziativa, sponsor, appassionati, amici ecc. ecc.”

