“DAKAR” il nuovo singolo di MONIA

“Dakar” è il terzo singolo di un cambio di rotta, di una crescita artistica, dall’immagine fino alle sonorità. “Dakar” è un desiderio, il desiderio di un inizio o di un ritorno, potete scegliere la vostra chiave di lettura.

Un brano dal corpo Pop e il vestito R&B, con accessori di elettronica. È stato registrato a Milano da Ivan Antonio Rossi sotto la produzione artistica di Daniel Bestonzo.

Spiega l’artista a proposito della nuova release:«Sono contenta di questo nuovo lavoro, ed ultimamente lo dico spesso. Ho un bel team di lavoro e sono felice dei risultati, sto cercando il mio posto nel mercato musicale ed è la cosa che più mi interessa insieme a fare musica che mi piace. “Dakar” è un pezzo sognante, un groviglio di ‘vissuto’ e ‘vorrei vivere’, ha una sonorità particolare ed un titolo che apre un immaginario soggettivo, mi piace sia così. Devo dire che abbiamo lavorato davvero bene, dalla scrittura insieme al mio co-autore Fabio Fornaro e l’arrangiamento di Daniel Bestonzo, fino alle riprese stupende sotto la regia di Ivan Cazzola. Non vedo l’ora sia vostra!».

Il video di “Dakar” non ha uno storyboard vero e proprio né una trama definita, proprio perché il suo intento è far vedere a ognuno la propria storia. Non mancano però alcuni tratti che lo rendono identificabile, come l’eleganza degli outfit e della location di interesse storico e culturale, la sala da ballo Le Roi, opera dell’architetto Carlo Mollino risalente al 1959, che ha visto sul suo palco molteplici artisti di fama internazionale, come Lucio Dalla, molto amato da Monia. Un costruzione di gusto e dai colori profondi, che il regista Ivan Cazzola ha cucito addosso all’artista in maniera perfetta.

Monia è una cantautrice Sanremese nel panorama della musica pop – R&B, dalla vocalità calda ed accattivante, e un’energia prorompente con la quale ha collezionato numerosi traguardi importanti fin dai primi anni di carriera. È laureata in popular music presso il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Nel Luglio 2005 ottiene il suo primo vero importante traguardo artistico: la vittoria del Festival di Castrocaro Terme in diretta su RaiUno, presentato da Massimo Giletti e Luisa Corna. A Settembre 2005 partecipa e vince l’Accademia di Sanremo, aggiudicandosi così il posto nella categoria giovani al 56° Festival della Canzone Italiana, al quale si classifica finalista con il brano “Un mondo senza parole” a Febbraio 2006. Nel 2006 consegue il premio AFI. Ricalca il palco del Festival di Sanremo altre due volte, 59° e 60° edizione, al fianco dell’ artista Povia. Presenzia per tre volte come Giudice all’Accademia di Sanremo. Nel 2020 è nel muro dei cento giudici per All Together Now, popolare programma musicale di Canale 5 in onda in prima serata. Tre anni di tour nazionale in collaborazione, altri due da solista, innumerevoli apparizioni televisive, tra cui “Porta a Porta”, “Domenica In”, “Buona Domenica”, “Insieme sul Due”, “Lo Zecchino d’ Oro”. Molteplici partecipazioni internazionali in rappresentanza della musica italiana in Russia, Israele, Malta e altrettante collaborazioni con Claudio Baglioni, Povia, Ron, Franco Fasano e molti altri. Dal 2016 al 2019, tour nazionali con l’ Orchestra Sinfonica di Sanremo. Cantautrice, musicista, tutto quello che presenta è frutto della sua creatività, dei suoi studi, della sua tenacia. Ama trasmettere emozioni con la sua semplicità. L’ispirazione musicale arriva dal mondo black-soul. Negli anni pubblica gli album “L’amore per te” (2018), “Più semplice” (2019), “Hai vinto” (2020) e l’EP “. A capo” (2020). Il suo nuovo singolo, “Dakar”, esce il 5 novembre 2021.

