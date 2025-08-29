Dal 1° settembre orario di lavoro a tempo pieno per tutto il personale contrattualizzato nel 2007. Si pone fine al precariato al Comune di Marsala

A maggio scorso la delibera della Giunta Municipale. Oggi la firma dei contratti. Dal prossimo 1° settembre, il Comune di Marsala potrà contare su tutto il personale di ruolo a tempo pieno, grazie alla trasformazione dell’orario di lavoro da tempo parziale a full time (36 ore).

Interessati sono 84 dipendenti comunali per i quali l’Amministrazione Grillo, con proprio atto d’indirizzo, aveva avviato l’iter per incrementare le ore di lavoro. “Mantenuto l’impegno assunto in sede di bilancio con tutto il Consiglio comunale – affermano il sindaco Massimo Grillo e il presidente Enzo Sturiano – in sintonia con le Organizzazioni sindacali. Si mette così la parola fine al precariato contrattualizzato nel 2007, a beneficio degli stessi dipendenti e delle loro famiglie, ma anche della macchina amministrativa che può disporre al meglio l’articolazione dei servizi all’utenza e la programmazione dell’attività di governo della città”. Le risorse finanziarie, previste nel piano triennale del fabbisogno del personale 2025/2027, consentono ora la trasformazione oraria per 32 operatori (ex ctg. A), 18 operatori esperti (ex ctg. B) e 34 istruttori (ex ctg. C). I dipendenti, in servizio nei diversi Uffici comunali, hanno già sottoscritto la trasformazione contrattuale (decorre dal prossimo 1 settembre) con la dirigente del settore Risorse Umane, Giovanna Basiricò.

