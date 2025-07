Dal 11 al 13 luglio la 43^ Cesana – Sestriere è 3^ di CIVSA

Ci sono tutti i big del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche alla competizione organizzata da AC Torino con validità europea che ripropone le sfide a quota 2000. Gentili, Lottini, Massaglia, Nocentini, Palumbo, Peroni, Pinto e Riolo tra i protagonisti annunciati.

Cesana Torinese (TO). Dall’11 al 13 luglio la 43^ Cesana – Sestriere sarà il terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità salita Auto Storiche. La massima serie tricolore ACI Sport incontra la serie europea FIA Historic Hill Climb Championship nella storica competizione piemontese organizzata dall’Automobile Club Torino, arricchita dalla prestigiosa parata Cesana – Sestriere Experience.

Da Cesana torinese i concorrenti si sfideranno lungo la S.P. 23 per arrivare fino al Sestriere oltre quota 2000 metri lungo gli spettacolari 10.400 metri, sui quali nella giornata di sabato 12 luglio dalle 13.00 si svolgeranno due manche di ricognizione e domenica 13, dalle ore 11.00, la gara in salita unica con la direzione di Fabrizio Bernetti e Stefano Torcellan. Venerdì 11 luglio nel pomeriggio le verifiche sportive e tecniche presso il Piazzale Giovanni Agnelli al Sestriere, dalle 14.00 alle 19.30. Con una piccola seconda sessione dalle 8.00 alle 9.00 di sabato.

Ci sono tutti i nomi che garantiscono spettacolo ed alto agonismo ad una competizione che è tra le più attese della stagione sportiva. In 4° Raggruppamento diverse sono le auto ed i piloti che possono ambire alla firma del miglior tempo sul tracciato. Pilota di casa e leader in classifica di Campionato è Arnaldo Pinto, sempre più in vista nel 4° Raggruppamento in genere e avversario di riferimento per la Sport Nazionale, perfettamente a suo agio sulla Lucchini Alfa Romeo. Stessa Lucchini per il siciliano Gaetano Palumbo che ha subito mostrato ottimo feeling con la biposto motorizzata Alfa Romeo. Ci proverà certamente il siciliano della Squadra piloti Senesi Salvatore Totò Riolo sulla PRC A6 BMW, che lo scorso anno fu privato della massima ambizione da un guasto tecnico, adesso il pilota Targa Racing Club e CST Sport vincitore dell’edizione 2008, è reduce del successo a Guarcino di tre settimane fa. Gioca in casa e conosce bene il tracciato Mario Massaglia, il pilota torinese della Bologna Squadra Corse vincitore di diverse edizioni, quest’anno protagonista della Supersalita, che su Osella PA 9/90 BMW, mira decisamente al vertice. Il pisano Piero Lottini ora conosce bene sia la prestante Osella PA 9/90 BMW, come il tracciato alpino e certamente punta al massimo dei punti in palio. Tra le vetture coperte in evidenza certamente il nome del bolognese di Sicilia Salvatore Asta con la BMW M3, Francesco Vellone con l’intramontabile Lancia Delta HF Integrale, Riccardo Ala con la Ford Sierra Cosworth ed il lombardo Ruggero Riva che ha scelto la Fiat Uno Turbo per la scalata piemontese. Per le monoposto di 5° Raggruppamento Pier Paolo Serra avrà occasione di ambire addirittura alla vetta tricolore con la March 772, come Renzo Pellegrin cercherà il pieno di punti di classe 1000 sulla Fiat Abarth SE33.

In 3° Raggruppamento a comandare le operazioni è il marchigiano Marco Gentili su Fiat X1/9 in versione Silhouette dopo le ottime prestazioni alla Consuma ed a Guarcino. in cerca di rimonta è l’esperto fiorentino Giuliano Peroni che sulla Osella PA 8/9 BMW che cura personalmente cerca una ulteriore affermazione e personali conferme sull’impegnativo percorso. Anche il calabrese Francesco Iantorno su Volkswagen Golf GTI cercherà l’allungo in testa alla classe T1600.

Il 2° Raggruppamento vede al comando il bravo Antonio Maiolo, seguito attualmente al 3° posto da Andrea Buttura, entrambi sule sempre verdi Fiat Giannini 650 NP d classe TC700. Evidente la presenza dell’esperto emiliano Giuliano Palmieri che su Porsche 911 RSR si pone come protagonista della serie continentale e dell’italiano. Nella serie di casa nostra “Ghost” su Grac MT 14B spicca tra le auto sport, in classe TC 2000 l’esperienza e la grinta del bolognese Fosco Zambelli su Alfa Roeo 1750 Gtam si farà sentire, come in GTS 1300 quella di Gian Luca Calari su Fiat X1/9 ed in TC 1300 sarà in primo piano lo svizzero di Calabria Fiorello Perilli su Fiat 128 Rally, come il palermitano Giuseppe La Rocca su Alfa Romeo Giulia Super in T1600. Il fiorentino Tiberio Nocentini e l’inseparabile Chevron B19 Cosworth è leader di 1° Raggruppamento e la gara sarà una tappa importante del campionato, sebbene l’austriaco Harald Mossler è sempre in agguato sulla Daren Mk3. Grande ammirazione susciterà l’affascinante ATA Sport dell’appassionato altoatesino Georg Prugger, quanto l’esclusiva Fiat 1100 Ala D’Oro del laziale Tonino Camilli e l’elegante Jaguar E Type del patron della Scuderia Bologna Squadra corse Francesco Amante. Il lombardo Sergio Elio Davoli cerca punti importanti di classe GT 2000 al volante della Porsche 911T ed il pesarese Alessandro Rinolfi cerca la rapida risalita in T1300 con la Morris MINI Cooper S.

Tre giorni ad alto valore storico sulle Alpi piemontesi.

Classifica Raggruppamenti CIVSA dopo 2 gare: 1° Raggr.: 1 Nocentini, p 14; 2 Ferraro 12;K 3 Camilli 7. 2° Raggr.: 1 Maiolo 11; 2 Pieroni 9; 3 Buttura e “Ghost” 8. 3° Raggr.: 1 Gentili13; 2 Peroni G. 12,5; 3 Fognani 9. 4° Raggr.: 1 Pinto 11; 2 Lapi e Riolo 7. 5° Raggr.: 1 Peroni S. 5; 2 Serra 4; 3 Pellegrin 3.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2024: 22-24 marzo 58^ Coppa della Consuma (FI); 26-28 aprile 9^ Salita Storica Monte Erice (TP); 24-26 maggio 35^ Bologna Raticosa (BO); 21-23 giugno 27^ Lago Montefiascone (VT); 5-7 luglio 42^ Cesana – Sestriere (TO); 18-20 luglio 16° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 6-8 settembre Guarcino – Campocatino (FR); 20-22 settembre 15^ Scarperia – Giogo (FI); 4-6 ottobre 7^ Coppa Faro (PU).

