Dal 15 giugno al 30 settembre stop ai veicoli di non residenti sull’isola di Favignana 

Dal 15 giugno al 30 settembre 2024 sarà vietato l’accesso e la circolazione sull’isola di Favignana di veicoli a motore di proprietà di soggetti non stabilmente residenti nel territorio comunale.

Lo dispone un decreto emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento, adottato su richiesta dell’Amministrazione comunale e con il parere favorevole dell’Ufficio territoriale del Governo di Trapani e la Regione Siciliana, è finalizzato a preservare l’ambiente e la qualità della vita sull’isola durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Deroghe

Sono esclusi dal divieto i seguenti mezzi: veicoli per il trasporto pubblico; veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente Autorità italiana o estera; veicoli di Enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse; veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni ubicate sull’isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli dell’imposta IMU o TARI del Comune di Favignana; autoveicoli con targa estera condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso; autoveicoli con targa italiana noleggiati negli aeroporti da turisti stranieri, previa dimostrazione del contratto di noleggio; veicoli adibiti al trasporto di merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell’isola di Favignana; autocaravan e caravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni nei campeggi esistenti sull’isola per un periodo di almeno sei giorni; veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas; autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di soggiornare nell’isola di Favignana per un periodo di almeno sei giorni, mediante biglietto navale di andata e ritorno o autocertificazione; autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di una prenotazione in strutture alberghiere o extra alberghiere per un periodo di almeno sei giorni; autoambulanze e carri funebri; veicoli appartenenti ai residenti dell’arcipelago delle Egadi; veicoli per il trasporto di artisti ed attrezzature per prestazioni di spettacolo, convegni, manifestazioni culturali e sportive, per servizi televisivi e cinematografici, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta, secondo le necessità, dal Comune di Favignana.

Sanzioni

Chiunque violi i divieti sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 430 a 1.731 euro.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi

Com. Stam.