Nei giorni 17 e 18 Agosto 2021 si svolgeranno due giornate di vaccinazioni libere senza prenotazione dalle ore 9,30 alle 16,00 presso la Villa Nicolò Palmeri con accesso pedonale da Via Enrico Iannelli e uscita da Via Garibaldi.

In questa campagna di vaccinazione verrà somministrato il vaccino Pfizer o Moderna, in prima o seconda dose, a tutti i soggetti residenti e non, che abbiano compito i 12 anni, con possibilità di effettuare il passaggio da AstraZeneca a Pfizer per gli under 60, previa valutazione del medico vaccinatore.

“Si tratta di un gesto che ci permetterà di affrontare un autunno che si preannuncia difficile in quelle comunità, penso alle scuole, agli ambienti di lavoro, alle giovani coppie, alle nostre famiglie, in cui larghe sacche di soggetti non vaccinati faranno da volano per la ripresa di focolai di infezione che già abbiamo oggi e che è prevedibile si ripeteranno.” dice l’assessore comunale all’emergenza Covid, Enrico Corpora “Dobbiamo pensarci subito perché la protezione del vaccino richiede tempo per chi deve fare due dosi. È un gesto di responsabilità a cui non possiamo sottrarci se non vogliamo mettere a rischio la salute e le vite umane, la formazione scolastica, la vita sociale dei nostri bambini e le attività lavorative che hanno già sofferto tanto.”

