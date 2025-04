Dal 23 al 25 maggio la 40ª Coppa Val d’Anapo-Sortino

Sarà terzo round del Campionato Italiano Velocità Montagna zona Sud e prova inaugurale del Campionato Siciliano Salita per auto moderne e storiche.

Lunedì 28 aprile nel Salone dell’Automobile Club di Siracusa la presentazione ufficiale alla stampa – tutti gli operatori dell’informazione e le testate giornalistiche sono invitate -.

Sortino (SR), 23 aprile 2025 . La Coppa Val d’Anapo-Sortino taglia il prestigioso traguardo della 40ª edizione e si prepara a vivere, dal 23 al 25 maggio, un appuntamento dal forte valore simbolico per la storia motoristica siciliana. Un anniversario importante, celebrato con un evento che unisce tradizione sportiva e coinvolgimento territoriale, sotto l’organizzazione della Siracusa Promotor Sport, dell’Automobile Club di Siracusa e con il supporto dell’Amministrazione Comunale, con in prima linea il sindaco di Sortino Vincenzo Parlato, l’omologo di Melilli On. Giuseppe Carta. Una competizione da sempre vanto ed icona del territorio e della stessa città di Siracusa.

Alla valenza tecnica si affianca quella promozionale: la manifestazione rappresenta infatti un volano economico e turistico per l’intera provincia aretusea, con una ricaduta concreta sul territorio grazie alla presenza continuativa, nel periodo della gara, di piloti, team, addetti ai lavori e appassionati provenienti da ogni parte di Sicilia. Un flusso che anima il tessuto ricettivo, valorizza le eccellenze locali e contribuisce a promuovere l’immagine del territorio ben oltre i confini regionali.

La gara, diretta anche quest’anno da Marco Cascino, sarà valida come terza prova del Campionato Italiano Velocità Montagna zona Sud e darà il via al Campionato Siciliano per auto moderne e storiche, oltre ad assegnare punti per il Campionato Italiano “Le Bicilindriche”. Numerosi i trofei in palio: il 6° Trofeo Piero La Pera, il 6° Memorial Pippo Laganà, la 5ª Massimo Di Pietro Cup e il Challenge AssoMinicar Salita, senza dimenticare il progetto di inclusione “Tutti in Pista”, da anni parte integrante della cronoscalata sortinese.

Grande attesa per il pubblico delle grandi occasioni, che il 24 e 25 maggio tornerà a colorare tutto il tracciato, ed in particolare la celebre “Collina della Passione”.

La presentazione ufficiale alla stampa è fissata per lunedì 28 aprile alle ore 11.00, nello storico Salone delle Cerimonie dell’Automobile Club di Siracusa, alla presenza del padrone di casa Sergio Imbrò, da quest’anno nuovo presidente dell’ente ma già figura centrale nella gestione organizzativa della cronoscalata.

Lo scorso anno a trionfare fu l’idolo di casa Luigi Fazzino, autore del miglior tempo su Osella PA30 Zytek in 6’21.40, davanti a Francesco Conticelli (Nova Proto NP01) e Samuele Cassibba (Synergy NP01 2000). Fra le Auto Storiche il più veloce fu Camillo Centamore con la Formula Junior Corsini di 5° Raggruppamento che, con il tempo di 7’48.22 ebbe la meglio di un soffio su Ciro Barbaccia, il cui totale è stato superiore di appena 18 centesimi.

Com. Stam. + foto