Il Sindaco Massimo Grillo: “la nostra città sarà al centro di un importante dibattito su impresa, economia, lavoro, globalizzazione, ospitando i massimi esponenti dell’imprenditoria italiana, economisti e rappresentanti dei governi regionale e nazionale

Si terrà a Marsala dal 24 al 26 settembre 2021 la terza Edizione degli Stati Generali dell’Export, uno degli eventi più importanti del settore, in cui si danno appuntamento per parlare di economia, di globalizzazione e di strategie per il futuro i leader delle più importanti aziende italiane. Un meeting che nelle scorse edizioni si è svolto a Sorrento, Bari, New York e Milano e che in tali occasioni ha visto la partecipazione, tra gli altri, di big dell’imprenditoria come Benetton, Marzotto, Riello, Zoppas, Briatore, Dolce, Bulgari, Motta, D’Amico.

A dare l’annuncio Lorenzo Zurino Jr, Presidente Nazionale del Forum Italiano dell’Export e organizzatore dell’evento, che dichiara: “Ho incontrato i vertici della Regione Siciliana, il Presidente Nello Musumeci, il Sindaco di Marsala Massimo Grillo, il Vice Sindaco Paolo Ruggieri e l’Assessore Oreste Alagna e ho trovato accoglienza, passione ed amore per il proprio territorio, tanta generosità e voglia di fare”

“Abbiamo il dovere di parlare di futuro – dice il Sindaco Massimo Grillo – a maggior ragione in questo momento in cui la pandemia ci sta mettendo a dura prova. Marsala sarà al centro di un importante dibattito su impresa, economia, export, lavoro, globalizzazione, ospitando i massimi esponenti dell’imprenditoria italiana, economisti e rappresentanti dei Governi Regionale e Nazionale. Un modo per parlare di futuro e ripresa accendendo i riflettori su una delle città più rappresentative del Made in Italy grazie al suo prodotto principe, il Marsala. Ringrazio per questa opportunità, che siamo stati felici di accogliere, il dottore Lorenzo Zurino Jr. e il Presidente della Regione Nello Musumeci che hanno individuato nella nostra Città il luogo adatto per storia, tradizione e capacità organizzativa dove svolgere questo meeting. E un ringraziamento al Vice Sindaco Paolo Ruggieri che ha promosso e curato i contatti con la Regione per la candidatura della nostra Città come luogo dove tenere l’evento. Stiamo lavorando per ridare a Marsala il posto e il ruolo che le spetta: quello di centro e crocevia del Mediterraneo”.

“Sono innamorato della Sicilia e dell’Italia – chiosa Lorenzo Zurino – e conosco i talenti e la dedizione dei nostri imprenditori, sono certo che la Città e la Regione ci accoglieranno ed accoglieranno al meglio i tanti ospiti che ci faranno l’onore della loro presenza. Proprio in questi ultimi giorni ho avuto il piacere di parlarne con Alfonso Dolce, che da CEO di Dolce & Gabbana e Siciliano Doc, ha molto caldeggiato la scelta siciliana, ma sono anche speranzoso che molti nostri connazionali possano raggiungerci anche dall’estero. A maggior ragione quest’anno, che ci vede alla Presidenza del G20”.

