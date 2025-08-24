Dal 25 al 30 agosto la Inox Team Saronno a Parigi per la Coppa delle Coppe di Softball

Neanche il tempo di metabolizzare il 3° posto conquistato in Coppa Italia, che il Saronno Softball Baseball è già in viaggio verso Parigi, dove da lunedì 25 a sabato 30 agosto sarà impegnata nella Coppa delle Coppe.
Un po’ di delusione monta nel pensare a quello che è accaduto nell’8° inning della sfida di semifinale di Coppa Italia contro il Softball Forlì, che poi ha vinto il trofeo.
Superata, ora la testa delle atlete è rivolta verso la competizione europea già vinta nel 2022, ed obiettivo stagionale della Inox Team.
Per l’occasione la società saronnese, viste le defezioni per infortunio di Sara Cianfriglia, di Barbora Saviola ed Elena Prins, si è rinforzata con i prestiti di Sofia Fabbian (Thunders Castelfranco Veneto) di Elizabeth Rebecca Avery ed Emma Fagioli (Macerata Softball).
questo il calendario del Saronno:
– 25.8.25 ore 09.00 SaBaT Praha vs Saronno Softball Baseball
– 25.8.25 ore 20.30 Saronno vs Pharaons Baseball Softball
– 26.8.25 ore 15.45 Beveren Lions vs Saronno Softball Baseball
– 27.8.25 ore 11.15 Vienna Metrostars vs Saronno Softball Baseball
– 27.8.25 ore 18:00 Bonn Capitals Softball vs Saronno Softball
– 28.8.25 ore 18:00 Saronno Softball Baseball vs FÈNIX VALÈNCIA
– 29.8.25 ore 18:00 Roef Dames 1 vs Saronno Softball Baseball
– 30.8.25 finali in base alla posizione in classifica
diretta a pagamento qui il link
https://baseballeurope.tv/home/events/WzaZMaMZfP1ZFM1DE1ur
