Dal 5 al 13 luglio sulle pedane del Trap Concaverde A Lonato la Coppa del Mondo ISSF

Ad aprire sarà lo Skeet, in gara dal 6 luglio, poi la Fossa. In diretta RaiSport le finali Roma – Tutto è pronto per la Coppa del Mondo ISSF che dal 5 al 13 luglio trasformerà Lonato del Garda nella capitale mondiale del Tiro a Volo. Ad ospitare la kermesse internazionale sarà il Trap Concaverde, attesi in pedana 560 tiratori in rappresentanza di 74 Nazioni.

Tra i primi ad arrivare, nella serata di oggi, gli specialisti azzurri di Skeet guidati dal Direttore Tecnico Luigi Agostino Lodde, che saranno poi i primi a gareggiare a partire dal 6 luglio.

Agli ordini del tecnico italiano ci saranno Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT) e Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma al maschile e Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM), Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR) e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT) al femminile. La squadra si completerà con quattro atleti in gara solo per i punti del Ranking ISSF, ovvero Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM), Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM), Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI) e Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI).

Il programma della competizione li vedrà impegnati domenica 6 e lunedì 7 luglio con 50 piattelli di qualificazione al giorno, e martedì 8 luglio con gli ultimi 25 lanci di qualificazione e le finali, in diretta su RaiSport a partire dalle ore 14.50.

La Cerimonia di Apertura darà il via ufficiale all’evento alle 17.30 di sabato 5 luglio. Dopo la parte protocollare verrà scoperto, nella Club House dell’impianto gardesano, il “Wall of Fame” composto dalle impronte delle mani di tutti i medagliati olimpici che sono transitati per le pedane del Trap Concaverde in questi anni.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma. RPO: Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM).

Ladies: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT). RPO: Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI); Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI).

Direttore Tecnico: Luigi Agostino Lodde.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. RPO: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Riccardo Faccani (Fiamme Azzurre) di Alfonsine (RA).

Ladies: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD). RPO: Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Gara Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Tecnico Federale: Rodolfo Viganò.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

PROGRAMMA

Sabato 05 luglio Allenamenti Ufficiali Skeet

Ore 17.30 Cerimonia di Apertura

Domenica 06 luglio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Lunedì 07 luglio Gara Skeet Maschile e Femminile (50 piattelli)

Martedì 08 luglio Gara Skeet Maschile e Femminile (25 piattelli)

15:00 Finale Skeet Femminile – Diretta RaiSport

16.30 Finale Skeet Maschile – Diretta RaiSport

Giovedì 10 luglio Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 11 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 12 luglio Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

15:00 Finale Trap Femminile – Diretta RaiSport

16:30 Finale Trap Maschile – Diretta RaiSport

Domenica 13 luglio Gara Trap Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Trap – Diretta RaiSport

Com. Stam. FITAV