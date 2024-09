Dal Fuji a Monza, Rovera torna nel GT World Challenge su Ferrari

Dopo un inizio mese marcato dagli impegni nel FIA WEC, il 21-22 settembre il pilota del Cavallino riprende la rincorsa alla serie endurance europea proprio nell’appuntamento casalingo e al volante della 296 GT3 n.51 by AF Corse – Francorchamps Motors condivisa con Pier Guidi e Rigon. La gara, la penultima della stagione, scatta domenica alle 15.30 con diretta tv su Sky Sport Arena e sito ufficiale

Varese, 18 settembre 2024. Da Austin e dal Fuji finalmente a Monza. Dopo un inizio settembre marcato dagli impegni nel Mondiale Endurance, il 21 e il 22 Alessio Rovera ritorna alle sfide nel GT World Challenge Europa e da pilota ufficiale della Ferrari risponde presente al quarto round stagionale in programma sul circuito brianzolo, dove è atteso padrone di casa. Si tratta di un impegno cruciale per il 29enne pilota del Cavallino, che insieme ai compagni di marca Alessandro Pier Guidi e Davide Rigon punta a dare una svolta alla sua Endurance Cup 2024 al volante della Ferrari 296 GT3 numero 51 schierata al via dal team AF Corse – Francorchamps Motors.

Nella super-competitiva serie promossa dalla SRO, l’equipaggio di Maranello occupa la quinta posizione in classifica con 19 lunghezze da recuperare ai battistrada e la consapevolezza del beffardo secondo posto centrato alla 24 Ore di Spa, quando proprio nell’ultimo stint un imprevedibile contrattempo in ingresso di corsia box ha privato la squadra, incolpevole dell’accaduto, di una vittoria ormai acquisita mentre occupava la prima posizione. Senza quell’episodio ora la graduatoria assoluta sarebbe stata più in equilibrio, ma proprio in casa a Monza l’occasione è ideale per cercare di rimanere in corsa per il titolo e presentarsi all’ultimo appuntamento di Jeddah in novembre con le carte in regola per giocarselo.

All’impegno del prossimo weekend sull’Autodromo Nazionale sono iscritte al via ben 52 vetture GT3. Dopo i test di giovedì pomeriggio, sabato 21 settembre alle 9.00 si disputa la sessione di prove libere (2 ore), seguita alle 14.10 dalle pre-qualifiche (un’ora). Domenica lo show delle qualifiche dà appuntamento alle 9.00, mentre la 3 Ore di Monza prende il via alle 15.30 con diretta tv integrale su Sky Sport Arena (Sky 204 oppure su app Now) e live streaming sul sito ufficiale www.gt-world-challenge-europe.com.

Rovera dichiara in vista del round casalingo: “Torniamo dal FIA WEC in Giappone, bene la pole ma poi è stata una gara difficile fin dalla partenza. Speriamo di essere altrettanto competitivi in Bahrain per poter finalmente salire sul podio e intanto ci rituffiamo nel GT World Challenge. E’ il campionato ’giusto’ per ripartire, le sensazioni sono buone e alla vigilia di Monza si può essere abbastanza ottimisti. In pista nei primi giri saranno da verificare le piccole modifiche apportate e la riasfaltatura. Siamo motivati e felici di poter di nuovo competere sul circuito di casa, è la prima volta che ci arriviamo così tardi rispetto all’inizio della stagione e sappiamo che ci attendono tanti duelli. Vista la situazione di classifica dobbiamo cercare di puntare in alto senza commettere errori”.

GT World Challenge Endurance Cup: 7 aprile 3 Ore del Paul Ricard (Le Castellet); 29-30 giugno 24 Ore di Spa; 28 luglio 3 Ore del Nurburgring; 22 settembre 3 Ore di Monza; 23 novembre 6 Ore di Jeddah

FIA World Endurance Championship: 2 marzo 1812 km del Qatar; 21 aprile 6 Ore di Imola; 11 maggio 6 Ore di Spa; 15-16 giugno 24 Ore di Le Mans; 14 luglio 6 Ore di San Paolo; 1 settembre Lone Star Le Mans (Austin); 15 settembre 6 Ore del Fuji; 2 novembre 8 Ore del Bahrain