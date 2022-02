Dal grande schermo al palco, “We All Love Ennio Morricone” dal vivo al Teatro Parioli

“We All Love Ennio Morricone” è un concerto teatrale ispirato all’omonimo CD prodotto da Luigi Caiola, manager del Maestro Morricone per 18 anni, pubblicato da Sony nel 2007 per celebrare l’Oscar alla carriera del celebre compositore e direttore d’orchestra.

L’idea che ispira questo lavoro è quella di proporre al pubblico un Morricone insolito, per una volta “raccontato” dalla comunità musicale internazionale piuttosto che dal mondo del cinema al quale, tutto sommato, lui ha prestato il proprio talento e la propria creatività, ma senza mai dimenticare di essere innanzitutto un musicista, al servizio della musica e poi del film.

Il concerto, come pure il CD, propone infatti alcuni dei più noti brani di Morricone riletti da diversi musicisti e cantanti della scena pop, classica, jazz e rock internazionale, ciascuno a modo proprio. E sul palco del Teatro Parioli di Roma, cinque musicisti che hanno collaborato per molti anni con Morricone in studio e in concerto, Ludovico Fulci (tastiere), Nanni Civitenga (basso), Nicola Costa (chitarre), Maurizio Trippitelli (percussioni) e Massimo D’Agostino (batteria), eseguiranno i brani del CD con gli stessi arrangiamenti, intervallati dalle “transizioni” musicali scritte dal Maestro Morricone per collegare tra loro i brani presenti nel disco. A questi musicisti si aggiungono la voce recitante dell’attore Giulio Berruti e i cantanti Maria Di Bernardo e Stefano Tanzillo. Durante il concerto saranno infine proiettati alcuni estratti filmati da “My life, my music”, una video-intervista prodotta da Luigi Caiola con la regia di Giovanni Morricone, figlio del Maestro, in cui lo stesso Morricone esprime le proprie idee riguardo alla sua musica e alla sua attività di compositore. Il programma del concerto della durata di ottanta minuti comprende brani quali: “Il buono, il brutto, il cattivo”, “C’era una volta il West”, “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Love affair”, “Metti, una sera a cena”, Se telefonando”, “Cera una volta in America”, “Malena”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e molti altri ancora.Martedì 15 febbraio

Ore 21

Nuovo Teatro Parioli

Via Giosuè Borsi, 20 – Roma

Ingresso 24-33 Euro

Infoline 065434851

DISPOSIZIONI ANTI COVID

In ottemperanza al Decreto-Legge n. 221 del 23 dicembre 2021, art. 4: l’accesso in sala è consentito solamente alle persone provviste di mascherina FFP2. La stessa dovrà essere indossata obbligatoriamente sempre, anche durante lo spettacolo. È inoltre vietato consumare cibi e bevande all’interno del teatro. L’accesso in Teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass o Green Pass rafforzato), in formato digitale o stampato con QR Code, oppure di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute di esenzione o esclusione dalla campagna vaccinale, e documento di identità. Sono predisposti degli appositi dispenser per la sanificazione delle mani. Il pubblico è invitato a seguire le indicazioni del personale di sala.

