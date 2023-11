“Dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un investimento da 95 milioni di euro per progetti di recupero di beni storici ed artistici

Anche la nostra Sicilia beneficerà di corposi finanziamenti, il cui utilizzo permetterà di intervenire con restauri, ristrutturazioni, riqualificazioni, consolidamenti strutturali e risanamenti.

In particolare, ci tengo a segnalare l’attenzione del Ministero per la Provincia di Agrigento. In vista del 2025, quando Agrigento sarà Capitale Italiana della Cultura, è stato infatti previsto un progetto per i lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Municipale ubicato in Piazza Pirandello con uno stanziamento da oltre 8 milioni di euro. Agrigento capitale della Cultura 2025 merita il lavoro e l’impegno di tutti. Lieti come Lega, grazie all’interessamento del ministro Matteo Salvini, di poter provvedere al raggiungimento di questo importante risultato per il Palazzo di Città, biglietto da visita per tutti coloro che visiteranno Agrigento.



Così come sono meritevoli di menzione particolare gli interventi di consolidamento strutturale e manutenzione straordinaria per la conservazione e valorizzazione della Basilica “Santuario della Madonna delle Lacrime” a Siracusa, del Monastero di Santa Caterina d’Alessandria e della Basilica di San Francesco d’Assisi a Palermo. Questi e altri importanti finanziamenti in quasi tutte le province siciliane testimoniano, una volta di più, l’attenzione del MIT per la nostra Regione. Come sempre, il ministro Matteo Salvini alle parole fa seguire fatti concreti”.



Così in una nota, l’europarlamentare e commissaria regionale della Lega Salvini Premier, Annalisa Tardino.

