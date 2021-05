Bologna, 19 maggio 2021 – Con l’uscita del Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65, in vigore da ieri, secondo quanto stabilito all’articolo 11, viene a cadere l’obbligo di prenotazione entro il giorno precedente per il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per gli istituti e i luoghi della cultura situati in regioni classificate in zona gialla che nell’anno 2019 abbiano registrato un numero di visitatori che non supera il milione.

Per l’Istituzione Bologna Musei il nuovo decreto e il permanere dell’Emilia-Romagna in zona gialla consentono di rendere più facilmente accessibili i propri musei anche per quei visitatori che non hanno la possibilità di programmare in anticipo la visita, fermi restando i limiti di capienza imposti dalle norme di sicurezza legate all’emergenza Covid-19.

In tutte le giornate di apertura sarà dunque possibile accedere ai musei sia su prenotazione sul sito Mida Ticket (https://www.midaticket.it/eventi/musei-civici-di-bologna) sia presentandosi direttamente alle casse (pagamento possibile solo con carte e bancomat) in base alla disponibilità nei diversi slot orari, come da capienza massima consentita negli spazi espositivi.

Commenta il presidente dell’Istituzione Bologna Musei Roberto Grandi:

“Siamo particolarmente lieti che nel Decreto-Legge sia stata sospesa la norma sulla necessità di prenotare con un giorno di anticipo la visita ai musei nel weekend e nei giorni festivi. Questa misura ha creato disagio e imbarazzo nel dovere respingere visitatori pur in presenza di posti liberi negli slot orari. Nonostante questa difficoltà la visita ai musei è ripresa e ha superato nella scorsa settimana i 2200 visitatori. Ricordiamo che i musei sono gli spazi culturali più sicuri, possono essere visitati in tutta tranquillità grazie agli ingressi contingentati e offrono ancora la possibilità di apprezzare le mostre inaugurate in occasione di ART CITY Bologna“.

Rimane confermato, al fine di assicurare una buona fruibilità di mostre temporanee e collezioni permanenti sia nei giorni feriali che nei festivi, il piano orario in vigore dal 27 aprile scorso, per un totale complessivo di 271 ore alla settimana.

Per favorire l’accesso durante le giornate infrasettimanali, la maggior parte delle sedi propongono giornate con aperture pomeridiane almeno fino alle 18.30 e in alcuni casi fino alle 19 o alle 20, in modo da poter accogliere i visitatori al termine della giornata lavorativa. Il sabato e la domenica si è optato per fasce orarie più estese e con orario continuato in modo da offrire un ventaglio più ampio possibile di opzioni agli utenti che si troveranno a prenotare il proprio biglietto on line.

Confermate anche tutte le misure di sicurezza già adottate dall’Istituzione: acquisto on line dei biglietti, ingresso per slot numerici in base alla capienza degli spazi, misurazione della temperatura con termo-scanner, distanziamento interpersonale, obbligo di mascherina, disponibilità di gel igienizzanti.

ORARI DI APERTURA

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi | via Don Minzoni 14

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 16-20

sabato, domenica e festivi h 10-20

chiuso: lunedì

Casa Morandi | via Fondazza 36

sabato e festivi h 16-19

chiuso: domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Museo per la Memoria di Ustica | via di Saliceto 3/22

sabato, domenica e festivi h 12-19

chiuso: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Villa delle Rose | via Saragozza 228/230

Aperta solo in occasione di eventi espositivi

sabato e domenica h 11-16 (fino al 6 giugno per mostra Helen Dowling. Something for the Ivory)

chiuso: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Museo Civico Archeologico | via dell’Archiginnasio 2

lunedì e mercoledì h 10-13 | giovedì e venerdì h 15-19

sabato, domenica e festivi h 10-19

chiuso: martedì

Museo Civico Medievale | via Manzoni 4

martedì e giovedì h 10-14 | mercoledì e venerdì h 14-19

sabato, domenica e festivi h 10-19

chiuso: lunedì

Collezioni Comunali d’Arte | Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

martedì e giovedì h 14-19 | mercoledì e venerdì h 10-19

sabato, domenica e festivi h 10-18.30

chiuso: lunedì

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini | Strada Maggiore 44

martedì, mercoledì, giovedì h 10-15; venerdì h 14-18

sabato, domenica e festivi h 10-18.30

chiuso: lunedì

Museo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 34

martedì, mercoledì, giovedì, venerdì h 11-13.30 / 14.30-18.30

sabato, domenica e festivi 11-18.30

chiuso: lunedì

Museo del Patrimonio Industriale | via della Beverara 123

giovedì e venerdì h 15-19

sabato, domenica e festivi h 15-19

chiuso: lunedì, martedì, mercoledì

Museo civico del Risorgimento | Piazza Carducci 5

venerdì h 15-19

sabato, domenica e festivi h 10-14

chiuso: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì

MOSTRE IN CORSO

Museo Morandi | via Don Minzoni 14

“RE-COLLECTING. Morandi racconta. Tono e composizione nella sue ultime nature morte”, fino al 23 maggio 2021

Info: www.mambo-bologna.org/museomorandi

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Museo Morandi | via Don Minzoni 14

“Gli eroi del quotidiano. Mimmo Paladino per l’Arma dei Carabinieri”, fino al 30 maggio 2021

Info: www.mambo-bologna.org

Nell’ambito di ART CITY Bologna 2021

“RE-COLLECTING. Contenere lo spazio”, fino al 13 giugno 2021

Info: www.mambo-bologna.org

Nell’ambito di ART CITY Bologna 2021

“Aldo Giannotti. Safe and Sound”, fino al 5 settembre 2021

Info: www.mambo-bologna.org

Villa delle Rose | via Saragozza 228/230

Nell’ambito di ART CITY Bologna

“Helen Dowling. Something for the Ivory”, fino al 6 giugno 2021

Info: www.mambo-bologna.org/villadellerose

Museo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 34

Nell’ambito di ART CITY Bologna 2021

“NO DAMS! 50 anni di Corso di Laurea in Discipline della Arti, della Musica e dello Spettacolo”, fino al 20 giugno 2021

Info: www.museibologna.it/musica

Casa Morandi | via Fondazza 36

Nell’ambito di ART CITY Bologna 2021

“Vimercati – Morandi. Ripetizioni differenti”, fino al 18 luglio 2021

Info: www.mambo-bologna.org/museomorandi

Museo civico del Risorgimento | Piazza Carducci 5

“Parigi è in piena rivoluzione. Mostra storico-documentaria a 150 anni dalla Comune di Parigi”, fino al 1 agosto 2021

Info: www.museibologna.it/risorgimento

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini | Strada Maggiore 44

“Le plaisir de vivre. Arte e moda del Settecento veneziano dalla Fondazione Musei Civici di Venezia”, fino al 12 settembre 2021

Info: www.museibologna.it/arteantica



Museo Civico Medievale | via Manzoni 4

Nell’ambito di ART CITY Bologna

“Maurizio Donzelli. In nuce”, fino al 19 settembre 2021

Info: www.museibologna.it/arteantica

Collezioni Comunali d’Arte | Palazzo d’Accursio, Piazza Maggiore 6

“1X2 FLAVIOFAVELLINANNIMENETTIFABIOLANALDI”, fino al 20 giugno 2021

Info: www.museibologna.it/arteantica

Com. Stam.