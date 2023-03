Dalla malattia renale al trapianto, conferenza giovedì prossimo a Trapani

Organizzata dall’associazione “AMMI donne per la salute”, col patrocinio dell’Ordine dei Medici “Un dono per la vita: dalla Malattia Renale al Trapianto” è il tema della conferenza che si terrà giovedì prossimo 16 marzo, a partire dalle ore 17.30, presso la sede dell’Ordine dei Medici, in via Serraino Vulpitta a Trapani.

L’evento è stato organizzato dall’associazione “AMMI Donne per la Salute”, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici. Lo scopo dell’incontro è quello di sensibilizzare target sempre nuovi e più ampi alla prevenzione della malattia renale cronica e promuovere la cultura della donazione degli organi.

“Il Italia, l’incidenza della malattia renale cronica è in costante e progressivo aumento – spiega la dottoressa Maria D’Amico presidente di “AMMI – Donne per la Salute” di Trapani e nefrologa presso l’Ospedale “Sant’Antonio Abate” – con una prevalenza media del 7% nella popolazione di età compresa tra i 35 e 79 anni. Approssimativamente circa 4 milioni di individui sono affetti da malattia renale cronica, e circa 70 mila individui sono sottoposti a dialisi. I soggetti diabetici, ipertesi e anziani sono i ‘sorvegliati speciali’ perché più a rischio di sviluppare la malattia renale”.

Le spese sanitarie per ogni paziente in trattamento dialitico variano tra i 40mila e i 50mila euro/anno per un totale di circa 2,5 miliardi di euro l’anno, assorbendo il 2% delle risorse del servizio sanitario nazionale.

“Dall’analisi dei numeri è evidente, dunque, che si tratta di un rilevante problema di salute pubblica – aggiunge il presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, dottore Vito Barraco -. Rafforzare la prevenzione è elemento essenziale per rallentare il decorso della malattia renale cronica e rendere sostenibile la cura dei pazienti. Oggi 195 milioni di uomini e donne in tutto il mondo devono convivere con queste problematiche croniche, per le quali non esiste ancora una cura definitiva. L’unica speranza di uscire dall’insufficienza renale cronica allo stato attuale è il trapianto”.

Com. Stam. + foto