Dall’Abetone i primi verdetti del Campionato Italiano Trial 2022

L’Abetone location di prim’ordine anche per le due ruote trialistiche. Dal successo continuo dell’Abestone nel corso degli ultimi anni, la celebre località turistica situata in Provincia di Pistoia ha ospitato un quinto round del Campionato Italiano Trial 2022 da incorniciare.

Grazie all’ottimo lavoro organizzativo della IHE Promotion di Michele Bosi, il penultimo appuntamento della serie tricolore ha registrato un rimarchevole numero di iscritti, gare dall’elevato tasso tecnico, offrendo contestualmente i primi verdetti finali stagionali. Con i successi nelle rispettive classi di appartenenza, Matteo Grattarola (TR1) ed Andrea Sofia Rabino (Femminile A) si sono garantiti i titoli 2022 con una prova d’anticipo. Al culmine di un superlativo fine settimana di attività presso l’Abetone-Val di Luce fa festa anche Mirko Pedretti, in trionfo nella TR3 125.

I PRIMI CAMPIONI ITALIANI TRIAL 2022

Il percorso dell’Appennino tosco-emiliano ha così sancito i primi verdetti del Campionato Italiano Trial 2022. Con la sesta affermazione nelle sette gare finora disputate, Matteo Grattarola (Beta Factory Trial Team) si è laureato con una prova d’anticipo Campione Italiano Trial TR1 2022. Per l’atleta delle Fiamme Oro, reduce dal terzo podio stagionale conseguito nella tappa del Mondiale TrialGP a Cahors, si tratta del tredicesimo titolo nazionale, avendo ragione in questa sfida dell’Abetone di Gianluca Tournour (GASGAS), recente vincitore a Comblain-au-Pont nel Mondiale Trial2, e di Luca Petrella (GASGAS). A seguire figurano nell’ordine Lorenzo Gandola (Beta), Andrea Riva (GASGAS), Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) e Mattia Spreafico (Vertigo), con Arnau Farré (Sherco) confermatosi primatista della graduatoria Internazionale.

Sette vittorie in sette gare sono invece il bottino di Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport), per il secondo anno consecutivo laureatasi Campionessa Italiana Trial Femminile A. La sedicenne trialista del gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI, protagonista all’esordio nel Mondiale TrialGP Women e vittoriosa lo scorso anno della Coppa del Mondo Trial2 Women, si è garantita l’ennesimo successo a precedere in questa circostanza di una sola penalità Alessia Bacchetta (GASGAS), positiva seconda ribadendo la sua crescita emersa per tutto l’arco del 2022. Completa il podio Sara Trentini (Vertigo), terza e seguita da Martina Gallieni (Team TRRS Italia NILS) e da Martina Brandani (Sherco). Giochi chiusi anche nella TR3 125 riservata ai giovani talenti da 14 a 21 anni di età con Mirko Pedretti (Beta) primatista ed Alessandro Amè (Team TRRS Italia NILS) secondo a completare l’1-2 dei Pata Talenti Azzurri FMI.

COSÌ NELLE ALTRE CLASSI AL VIA

Non sono mancate le emozioni nelle altre classi al via a cominciare dalla combattutissima TR2. Al ritorno quest’anno nella specialità, Stefano Garnero (Team TRRS Italia NILS) si è garantito la prima affermazione stagionale, rilanciando le proprie quotazioni in campionato. Secondo posto per Pietro Petrangeli (Sherco) che ha avuto ragione di Francesco Cabrini (Vertigo), giù dal podio nell’ordine invece Pietro Fioletti (Vertigo), Luca Corvi (GASGAS) ed Andrea Gabutti (Team TRRS Italia NILS). Rivoluzione nella TR3 con Francesco Titli (Sherco) settimo, lasciando la vittoria a Sergio Pesenti (Beta) con Cristian Bassi (Beta) e Riccardo Cattaneo (Vertigo) a completare la top-3. La TR3 Open ha registrato il successo di Paolo Brandani (Sherco) su Marco Andreoli (Sherco) ed Andrea Panteghini (Beta), con la TR4 che ha eletto in Valter Feltrinelli (Montesa) vincitore di tappa a precedere Angelo Piu (Vertigo) e Christian Fomasi (TRRS). Nella Femminile B vittoria altresì di Aylen Scalvedi (Beta) con Erica Bianchi (Beta) seconda.

I VERDETTI DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

L’Abetone è stato teatro anche del penultimo round del Campionato Italiano MiniTrial 2022, serie che rappresenta il serbatoio di talenti della specialità con impegnati i giovani trialisti di almeno 8 anni di età. Per quanto concerne i verdetti sportivi, nella MiniTrial A Marco Turco (GASGAS) ha messo a segno la quarta vittoria stagionale in quattro gare a precedere nuovamente Etienne Giacuzzo (GASGAS) con Alberto Martinis Gon (Beta) terzo a completare il podio. Con un solo appoggio, Lapo Farolfi (GASGAS) si è affermato come il quarto differente vincitore in una competizione combattutissima risoltasi con Fabio Mazzola (Ossa) ed Edio Poncia (Beta) rispettivamente in seconda e terza posizione. Nuovo hurrà nella MiniTrial C a firma William Franzoni (GASGAS), il quale ha avuto ragione di Giacomo Midali (Beta) e di Riccardo Iaculano (Beta). Se la MiniTrial Mono ha riproposto Diego Mazzola (Oset) in trionfo davanti a Edoardo Vuolo (Oset), la MiniTrial Entry riservata ai giovanissimi ha garantito il successo di misura di Federico Guglielmetti Mugion (Beta) a scapito di Edoardo Salvai (GASGAS) con il capo-classifica Tony Viero (Beta) terzo. La Femminile Open ha invece proiettato sul gradino più alto del podio Alice Parodi (Beta), alla terza vittoria stagionale seguita nell’ordine da Sara Picasso (Beta) e Dalia Pardini (Sherco).

Andrea Sofia Rabino Campionessa italiana Trial Femminile-A 2022

TANTI EVENTI NEL FINE SETTIMANA

L’appuntamento all’Abetone ha sancito l’inizio di un mese di settembre all’insegna delle due ruote trialistiche, protagoniste in Italia con una serie di eventi di caratura nazionale ed internazionale. Settimana prossima andrà in scena la conclusiva prova del Campionato Europeo a Piazzatorre con, a seguire, nel weekend del 17-18 settembre l’ultimo round del Mondiale Trial a Ponte di Legno. A suggellare un mese da incorniciare per la specialità, dal 23 al 25 settembre prossimi andrà in scena all’Autodromo Nazionale di Monza il Trial delle Nazioni 2022 e l’inaugurale edizione del FIM Trial Vintage Trophy. Proprio in vista del Nazioni, sul palco dell’Abetone sono state presentate dal Commissario Tecnico Fabio Lenzi, dal Coordinatore del Comitato Trial FMI Damiano Cavaglieri e dal Consigliere FMI Francesco Mezzasalma le squadre che difenderanno i colori della Maglia Azzurra. Per la squadra maschile non mancheranno Matteo Grattarola, Luca Petrella e Lorenzo Gandola con l’apporto di Gianluca Tournour, mentre per la formazione femminile sono state convocate Andrea Sofia Rabino, Martina Gallieni e Sara Trentini, con il Challenge che vedrà impegnati Mirko Pedretti ed Alessia Bacchetta.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il Campionato Italiano Trial e MiniTrial ritornerà in azione per il sesto e ultimo appuntamento stagionale il 2 ottobre prossimo a Frassinoro Piandelagotti (Provincia di Modena), regia organizzativa del Moto Club Racing Imolese #96.

