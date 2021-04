92-66. Questo il punteggio che chiude la contesa tra Alma Patti e Giorgio Tesi Group Nico Basket al termine dei 40’ del recupero della 15^ giornata del girone Sud.

Dopo La Spezia, Patti colpisce ancora, ribaltando il risultato dell’andata e contro Nico Basket piazza un sonoro +26 (doveva ribaltare il -12). Tutto nasce dall’ennesima prestazione di squadra.

Nel primo quarto Patti parte male, si fa sorprendere dalla mano caldissima di Ramò e dall’ottima difesa che coach Luca Andreoli propone sugli attacchi pattesi. Sotto canestro si fa subito vedere Victoria Llorente, che sblocca il punteggio per l’Alma, ma Nico gioca bene anche con Zelnyte e in una quarto dove vengono fischiati pochi falli, a fare la differenza sono le ottime percentuali al tiro delle toscane. Risolte le difficoltà in attacco, l’Alma entra definitivamente in partita con i canestri di Galbiati, di Stoichkova e un’importante tripla di Rossana Boccalato. Il quarto si chiude con il punteggio di 20-22, dove dei 20 punti siglati da Nico, ben 16 hanno la firma di Elena Ramò.

Ad apertura del secondo quarto le ragazze di coach Buzzanca piazzano un parziale mortifero di 11-1 che costringe le ospiti al time out, il riposo non scuote le toscane e a poco più di metà frazione il parziale si sposta sul 15-7 (35-29) sempre a favore dell’Alma, che gioca già con Galbiati in doppia cifra, insieme agli 8 punti di Llorente e Stoichkova. Se le percentuali delle toscane rimangono importanti, a pesare già dal secondo quarto sono le palle perse. Con Stoichkova e Boccalato l’Alma è attenta e pronta in difesa, e grazie alla regia di Cupido, oltre che le spaziature costruite da Galbiati e Llorente, l’attacco rende sulle seconde opportunità. Il parziale diventa 21-15 mentre Ramò allenta al tiro e Nico Basket si difende con i liberi ben di Frustaci. La partita rimane aperta: Sara Sciammetta mette una tripla di importanza capitale a cui risponde con la stessa fattura Elena Ramò; Marta Verona ristabilisce il +6 pattese (46-40), ma 4 punti consecutivi di Laura Zelnyte mandano le squadre negli spogliatoi sul 46-44.

I riposo lungo è più lungo del solito al PalaSerranò, a causa di un improvviso calo di tensione che ritarda l’inizio della gara di circa 3 minuti. Risolto il problema e con le squadre di nuovo in campo, Galbiati e Verona realizzano per Patti, risponde Zelnyte ma Verona inizia un monologo a canestro da 9 punti consecutivi che diventa un parziale. Ponte Buggianese torna a referto solo dopo 4 minuti giocati, prima con Botteghi, a cui segue la risposta di Galbiati e una tripla di Marta Verona ed è di fatto il momento in cui si chiude la gara. Ad essere determinanti, oltre le due triple consecutive realizzate da Virginia Galbiati e Marta Verona, sono le incursioni di Rosa Cupido. Suoi i liberi e poi la tripla del 70-54 (+24), mentre Nico Basket smetterà di far canestro già 3 minuti prima della fine della frazione.

Il team del presidente Attilio Scarcella apre il quarto quarto da un rassicurante +24, ma non è possibile abbassare la guardia. Un gioco da tre punti di Llorente e un canestro di Katrin Stoichkova arrotondano lo scarto, Perini realizza a 7.30” ma non c’è seguito da parte delle compagne. Patti, invece, non perde il ritmo e mette altri 10 punti prima del canestro di Zelnyte (85-58 a 3:45”). Il passare dei minuti e le tante palle perse di Nico Basket (alla fine della gara saranno 31) compromettono l’incontro per le ospiti, che provano l’assalto finale con Frustaci e due triple di Tintori.

A 10” dal termine Rosa Cupido sceglie di non giocare l’ultima azione per dare spazio alla sportività di fine gara.

L’Alma chiuderà l’incontro con quattro giocatrici in doppia cifra, Llorente, Galbiati, Verona e Stoichkova, con Llorente in doppia doppia (17 punti e 14 rimbalzi), Verona che la sfiora (22 punti e 6 rimbalzi) con Galbiati (24 punti e 9 assist) e Stoichkova (12 punti e 7 rimbalzi). Cupido e “si ferma” a 9 punti a 5 assist, Rossano Boccalato chiude con 28 di valutazione, esattamente come Cupido, grazie a 5 punti 4 assist e 5 palloni recuperati.

L’Alma tornerà in campo per il recupero della 24^ giornata mercoledì 28 aprile in casa di Brixia Brescia, palla a due alle ore 15:30.

Alma Patti – Giorgio Tesi Group Nico Basket 92-66

Parziali: 20-22, 26-22, 24-10, 22-12

Patti: Llorente 17, Stoichkova 12, Galbiati 24, Cupido 9, Verona 22, Sciammetta 3, Diouf, Boccalato 5, Manfrè ne, Bardarè ne. All.: Buzzanca. Ass. all.: Perseu

Ponte Buggianese: Nerini, Perini 7, Ramò 22, Frustaci 10, Zelnyte 15, Tintori 6, Giglio Tos 3, Botteghi 3, Puccini, Modini. All.: Andreoli

Com. Stam.

foto Sara Tumeo, nell’immagine Katrin Stoichkova