DAMIANO DAVID – ROMANTICO “SILVERLINES” 

Damiano David senza i Maneskin con “Silverlines” dal 27 settembre 2024 Damiano David, cantante e frontman dei Måneskin è da oggi in “vetrina” con il singolo Silverlines”.

Questo non preclude al fatto che non suonerà più con il gruppo, ma Damiano ha desiderato ritagliarsi un momento personale, quasi uno spazio intimo più riflessivo e meno rock. Esce oggi, venerdì 27 settembre, in tutto il mondo il nuovo singolo da solista del cantante e frontman dei Måneskin; dopo anni di successi in condivisione, un nuovo inizio con una riesplorazione del suo lato più intimo e personale.

Nonostante l’entusiasmo per questa nuova avventura, il cantante ha rassicurato i fan sul fatto che i Måneskin non si stanno sciogliendo, sottolineando che questa è un’espressione individuale di una parte inesplorata di sé. David ha raccontato del suo viaggio interiore e del ritorno alle origini, dichiarando che “oggi è il primo giorno della mia vita”. Questa nuova vita, peraltro, già esplorata da un altro componente del gruppo, Victoria, che è uscita con “Get Up Bitch! – Shake ya ass”, in duetto con Anitta, il 30 agosto 2024. Il progetto solista non solo dimostra la sua crescita artistica, ma anche la voglia di espandere i suoi orizzonti musicali oltre i successi globali raggiunti, negli anni trascorsi, con la band. Il debutto in collaborazione con Sony Music Italy/Arista Records, prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth, farà presto il giro del mondo.

di Roberto Dall’Acqua