D’Angelo: “Approvato odg che impegna il Governo a istituire una ZES dello Stretto

Segnale per dare un incentivo fondamentale all’economia del mare”. Messina – “L’Aula del Senato ha approvato un mio ordine del giorno al Decreto infrastrutture, con il quale il Governo si impegna a valutare la creazione di una nuova Zona Economica Speciale nell’area dello Stretto, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano così lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove attività.

Questo odg, in sostanza, chiede all’Esecutivo di istituire una ‘ZES interregionale dello Stretto’: tema particolarmente significativo e delicato per il nostro territorio, se si considera che l’attuale sistema di governance delle ZES di Calabria e Sicilia Orientale, per previsione normativa, esclude in maniera illogica l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto dalla gestione diretta.

Con questo provvedimento, quindi, l’Esecutivo si impegna ad estendere la policy delle Zone economiche speciali (ZES), proprio all’area dello Stretto, allo scopo di valorizzare gli insediamenti imprenditoriali, gli incentivi e progetti di investimento, che possono trainare settori di punta dell’economia italiana e meridionale, legati proprio all’economia del mare.

Da quando è stata costituita l’AdSP dello Stretto, noi Portavoce del MoVimento 5 Stello abbiamo insistito affinché fosse istituita anche la ZES interregionale dello Stretto, per affiancare quella della Sicilia Orientale e Occidentale.

Per questo ho anche depositato uno specifico Disegno di Legge in Senato e presenterò un preciso emendamento in Legge di Bilancio, forte anche dell’approvazione di questo odg come raccomandazione”, così in una nota la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S).

Com. Stam