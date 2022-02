D’Angelo: è arrivato il momento di semplificare regole per gestione quarantene. evitare discriminazioni fra bambini vaccinati e non vaccinati

Messina – “Oggi il Consiglio dei Ministri stabilirà nuove regole per la gestione delle quarantene a scuola, semplificando quelle attualmente in vigore.

Tale scelta è assolutamente necessaria per agevolare l’organizzazione delle attività didattiche e andare incontro alle famiglie degli studenti, ed è sostenuta fortemente dal MoVimento 5 Stelle, che più volte ha denunciato in queste settimane la difficoltà e i disagi causati da regole troppo rigide e, a volte, immotivate.

Come membro della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza prendo atto delle istanze che, in queste ore, sono arrivate da parte di gruppi di genitori e di docenti delle scuole di Messina, riuniti in un comitato spontaneo, che in una lettera al Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e quello del Comune di Messina, hanno sottolineato la necessità di evitare le discriminazioni fra bambini vaccinati e non vaccinati.

In attesa di conoscere le decisione del Governo, rivolgo un appello affinchè la semplificazione delle regole riguardi tutti gli studenti, senza distinzioni.

Auspico una soluzione che non penalizzi chi non è vaccinato ed una eventuale soluzione che preveda l’utilizzo esclusivo della DAD, non mi troverà assolutamente d’accordo.

Alla luce delle conseguenze che la pandemia ci sta lasciando, dobbiamo lavorare per fare in modo che la scuola ritorni ad essere il luogo primario di inclusione, che non accetta alcun tipo di discriminazione”, così in una nota la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S).

Com. Stam.