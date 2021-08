Messina “Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a quanto sta accadendo in Afghanistan, non dobbiamo lasciare solo questo popolo e bisogna agire attraverso una azione condivisa in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Una attenzione particolare deve essere data a donne e giovani e, proprio in questa prospettiva, bisogna seguire l’esempio dell’Accademia delle Belle Arti di Roma che ha immediatamente accolto l’appello della sindaca Virginia Raggi istituendo nuove borse di studio per le studentesse e gli studenti afghani. La prima cittadina aveva, infatti, invitato le Istituzioni a porre in essere iniziative per istituire borse di studio, agevolazioni e posizioni di Visiting Professor.

Mi auguro che le Istituzioni culturali ed accademiche messinesi e siciliane si conformino a quanto fatto dall’Accademia delle Belle Arti di Roma, agendo così in modo efficace in favore delle tante persone che, in Afghanistan, attendono un aiuto da parte del popolo italiano.

Proprio questa prospettiva stiamo anche sollecitando il Ministero dell’Università per l’istituzione di un fondo apposito destinato alle borse di studio umanitarie. È importante agire velocemente, dando protezione e aiuto a chi sta fuggendo dal regime talebano.”, così in una nota la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S).

