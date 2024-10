Daniele Meucci e Sofiia Yaremchuk stelle azzurre della Corri Augusta

Parterre de rois per la terza edizione della Corri Augusta in programma domenica 6 ottobre. La manifestazione, organizzata dalla Megara Running è valida come quinta prova del circuito “Sicily Bronze Races 2024” e assegnerà i titoli regionali sulla distanza dei 10 km.

Augusta (SR).Cresce l’attesa per la terza edizione della Corri Augusta, in programma domenica 6 ottobre nella cittadina portuale del siracusano. Attesa che sarà ben ripagata da una manifestazione interessante e ricca sotto ogni punto di vista. A cominciare dal parterre di atleti che saranno al via, una start list “costruita” meticolosamente, giorno dopo giorno, dagli organizzatori per fare della Corri Augusta un evento di grande richiamo dal punto di vista sportivo e turistico. E ad una manciata di giorni dalla manifestazione, ecco svelati i nomi degli attori di una rappresentazione sportiva che si propone ai massimi livelli. Tra gli uomini la stella sarà sicuramente l’azzurro Daniele Meucci che a 39 anni (li compirà lunedì 7 ottobre) ha scoperto una seconda giovinezza. Quest’anno oro a squadre con la nazionale agli europei di Roma e primato personale in maratona, centrato a Siviglia con uno stratosferico 2h07’49. Campione europeo di maratona nel 2014 a Zurigo, nella bacheca ha anche dieci titoli italiani assoluti, un bronzo ed un argento continentali ottenuti rispettivamente a Barcellona (2010) e ad Helsinki (2012) sulla distanza dei 10.000 metri. In gara anche Aymen Ayachi che vanta nei 3000 metri su pista il tempo di 8’49’76 ottenuto a Palermo nel 2021 in occasione della Finale Argento. Nei 10000 il suo PB è di 30’53. Di recente ha vinto la Scalata al Santuario nel torinese. Tra i partenti anche Francesco Ingargiola, due volte primo ai campionati del mondo militari, Roma 1995 e Palermo 2003. L’atleta di Mazara del Vallo, che vanta la migliore prestazione di sempre di un siciliano in maratona, con il tempo di 2h08’48, è da tornato alle gare master, rimettendosi in gioco. In gara anche il lombardo Massimiliano Milani e la giovane stella del Gruppo sportivo Virtus Campobasso Leo Paglione. A guidare il gruppetto degli atleti made in Sicily, ci sarà Wilson Marquez nato nella Repubblica Dominicana ma siracusano di adozione.

Splendido il suo 2024 tra pista e strada, sabato scorso è stato tra i protagonisti del Memorial Peppe Greco, firmando i 10 chilometri con il tempo di 30’54 ad una manciata di secondi dal suo personale. E ancora Saverio Amasi, recente vincitore alla 10 km di Sant’Alessio (34’06) tra i giovani più interessanti del panorama podistico regionale, Federico Cantelli giovanissimo atleta dell’Athlon Kamarina e i veterani Franco Carpinteri, quest’anno campione italiano di categoria (SM45) nei 5000 in pista e Antonio Recupero campione italiano di categoria (SM50) nella 50 chilometri.

Burundi e Kenia cercheranno di intralciare il cammino dell’Italia. Tra i favoriti per la vittoria finale c’è infatti il burundiano Louis Intunzinzi vincitore di recente del Memorial D’Acquisto a Palermo, del Trofeo Maria SS. degli Ammalati a Misterbianco e del Miglianico Tour, appuntamento abruzzese denso di storia. Intunzinzi quest’anno ha corso i 10 km su strada in 29’01. L’altro atleta del Burundi in gara è Bonface Fundi Njiru, terzo al Peppe Greco di sabato scorso e primo il giorno dopo a Salerno al Trofeo Internazionale di San Lorenzo. Vanta nei 10 km su strada un PB di 29’10 ottenuto nel giugno scorso. Il keniano è Kiyaka Dennis Bosire che domenica scorsa ha ottenuto il successo a “La 30 Trentina”, il suo miglior tempo nei 10 km su strada è di 31’01.



Anche tra le donne l’azzurro è il colore predominante, come quello indossato da Sofiia Yaremchuk che detiene i record italiani sia nella maratona (2h23’16) che nella mezza (1h08’27). Anno d’oro il 2024 per la 29enne di origine ucraina che ha migliorato il suo PB nei 10 chilometri su strada portandolo a 31’52. Al suo fianco un’altra azzurra, Micol Majori, terza ai campionati italiani sui 5000 metri e quindicesima nella stessa distanza agli europei di Roma con il tempo di 15’20″89, suo personal best. A dare loro filo da torcere ci saranno due atlete del Burundi, Cavaline Nahimana, domenica scorsa trionfatrice a “La 30 Trentina”, vanta un personale sui 10 chilometri di 32’51 e Violette Ndayikengurukiye, recente vincitrice alla 34a edizione del Trofeo podistico Questura di Prato e in Sicilia prima a Carlentini. Accanto a loro ci saranno tre atlete protagoniste del panorama siciliano della corsa, l’ucraina Nadiya Sukharyna (ASD Torrebianca), la palermitana Claudia Licciardi e la trapanese Federica Cernigliaro queste ultime due tesserate con la Polisportiva Atletica Bagheria e allenate da Tommaso Ticali.

La gara è patrocinata dal comune di Augusta e fa parte del calendario nazionale della FIDAL, con percorso velocissimo, omologato e certificazione da parte della World Athletics. Quattro giri da 2500 metri ciascuno, con partenza da via Pietro Frixia, strada adiacente alla centralissima piazza Unità d’Italia. Un percorso cittadino accattivante che si svilupperà tra due ali di folla festante come è tradizione della Corri Augusta.

LA CORRI AUGUSTA ASSEGNA I TITOLI REGIONALI ASSOLUTI SUI 10 KM

La Corri Augusta assegnerà i titoli regionali individuali assoluti FIDAL su strada nella distanza dei 10 chilometri; facile dunque prevedere la presenza di tantissimi atleti e atlete che arriveranno da ogni parte della Sicilia.

La manifestazione firmata dall’ASD Megara Running del presidente Carmelo Casalaina, oltre ad essere valida come quinta prova del circuito “Sicily Bronze Races 2024”, sarà anche valida come prova del “Grand Prix Siracusa 2024”.



ANNULLO FILATELICO PER LA CORRI AUGUSTA

In occasione della terza edizione della Corri Augusta di domenica prossima 6 ottobre, Poste Italiane d’intesa con gli organizzatori dell’ASD Megara Running, proporrà un annullo filatelico che rappresenterà un piacevole ed unico ricordo per coloro che prenderanno parte alla gara o più semplicemente la seguiranno. Basterà versare la cifra di due euro per avere la cartolina e il francobollo dell’evento podistico.

UNA VALANGA DI PREMI

Tantissimi i premi in palio al III Trofeo Corri Augusta: oltre a quelli per i primi assoluti (uomo e donne) e tutti i podi di categoria, sono previsti premi speciali: uno andrà alla società con il numero più alto di iscritti. Ci sarà anche il premio “Traguardo Volante” che andrà al primo uomo e alla prima donna che passeranno il traguardo (dopo i primi due giri) con il miglior crono. Per loro un premio in natura del valore di 150 euro. Premio “migliore prestazione uomo”: al primo atleta che riuscirà ad ottenere una prestazione sui 10km inferiore ai 29’00” verrà consegnato un premio in natura del valore di 200 euro. Premio “migliore prestazione donna”: alla prima donna che riuscirà ad ottenere una prestazione sui 10 km inferiore ai 33’30” verrà consegnato un premio in natura dal valore di 200 euro. Infine, non potrà mancare il corposo ristoro finale, per recuperare le energie perse durante la gara.

Programma:

Ore 8:45 – 9:30: Riunione giuria e concorrenti, in piazza Unità d’Italia ad Augusta (SR);

Ore 10:00: Partenza 10 km da via Pietro Frixa (strada adiacente alla piazza Unità d’Italia);

Ore 12:00: Premiazioni ( si svolgeranno subito dopo il termine della gara).