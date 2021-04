“Sono al centro” E’ il titolo del nuovo brano del cantautore catanese di base a Londra: in digitale e in radio e a distanza di pochi giorni sarà disponibile anche il videoclip.

Dopo il successo di “Un momento” uscito lo scorso 10 Settembre 2020 Danilo Sapienza ritorna con il nuovo singolo dal titolo “Sono al centro” sarà accompagnato, a distanza di pochi giorni, dal videoclip. Il brano del cantautore catanese racconta una storia di amore finita durante il periodo di lockdown che però guarda al futuro con positivismo.

Il singolo “Sono al centro” racchiude gli stati d’animo di una persona che si ritrova da sola nella sua abitazione a dover affrontare una relazione finita in pieno lockdown immaginando un futuro migliore e ritrovando l’amore.

Il brano è interamente scritto nel testo e nella melodia da Danilo Sapienza e arrangiato da Sam Gallagher della EssGee Production in Scozia.

Danilo Sapienza é un cantautore catanese di 35 anni. Cresce ascoltando la musica di Lucio Battisti e Baglioni ma anche dei Queen che lo portano a scrivere brani inediti sia in italiano che in inglese. Così negli anni della sua gioventù inizia ad esibirsi nei vari locali della sua città proponendo quasi sempre i suoi inediti. Partecipa a numerosi contests in giro per l’Italia. Nel 2008 arriva alle semifinali del Tour Music Fest, ai tempi organizzato da Mogol, arrivando tra i primi 15 cantautori su più di mille iscritti. Quell’anno vinceva Jacopo Ratini ( Sanremo Giovani ) e Loredana Errore ( Amici/Sanremo). L’anno successivo ci prova al festival di Castrocaro, questa volta nella sezione cover dove raggiunge comunque un buon piazzamento fermandosi poco prima delle semifinali. Nel 2008 raggiunge le semifinali del Premio Mia Martini con il suo brano inedito “Vai” scritto insieme al cantautore Gero Riggio.Nel 2011 decide di partire e andare a Londra, un pò per lavoro ma anche per riscoprire la voglia di scrivere ancora nuovi pezzi. Nel 2012 pubblica il brano “Da Lontano”, con il relativo videoclip girato tra le vibranti strade londinesi, ricevendo molti consensi da parte dei suoi fans. Con il medesimo brano si piazza tra i primi 10 cantautori al festival Catanese La Spada D’oro che vedeva in giuria personaggi come Rory Di Benedetto (Autore Mengoni e Xfactor), e molti altri rappresentanti di varie etichette discografiche tra cui la Warner e la Sony. Dal 2013 si dedica principalmente nella scrittura di inediti in inglese che performa live in varie locations della capitale inglese. Nel 2018 scrive due inediti insieme ad un producer inglese, Paul McKeever. “ Need you to myself “ che raggiunge molti consensi da parte del pubblico, soprattutto durante i lives. Nel 2019 sempre insieme a Paul, scrive “Laserlight”. La canzone viene scelta da Evo music (BMG) per essere usata in alcune serie Netflix di prossima uscita.

Prima della fine del 2019 Danilo sente il bisogno di scrivere di nuovo in Italiano ed inizia a lavorare su nuovi brani cercando di far trapelare la sua maturità artistica.

A Settembre 2020 esce “Un momento” brano scritto interamente da Danilo ed arrangiato da Sam Gallagher che raggiunge nei mesi a venire tanti buoni consensi da varie testate giornalistiche, oltre le 32,000 ascolti su Spotify e vari passaggi del videoclip su piattaforme importanti come Repubblica. Con il medesimo singolo Danilo partecipa alle finali del festival laziale New Vibe Music Fest a Giugno 2021. Il progetto musicale continua con l’uscita il 2 Aprile del singolo “Sono al centro” scritto sempre da Danilo ed arrangiato da Sam Gallagher, che vedrà il videoclip uscire pochi giorni dopo.

Com. Stam.