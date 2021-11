Danimarca e Austria conquistano la Champions League di calcio balilla al Foro Italico

All’evento della Figest, patrocinato CONI, ben 14 nazioni – La Danimarca per gli uomini e l’Austria per le donne sono le squadre salite sul tetto d’Europa, al Foro Italico, in occasione dell’European Champions League di calcio balilla, primo evento internazionale affidato dalla International Table Soccer Federation alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e organizzato dal settore calcio balilla di FIGeST con il patrocinio del Coni.

La sala delle Armi ha ospitato l’evento al quale hanno preso parte più di 250 giocatori in rappresentanza di 14 Nazioni e una trentina di club tra maschili e femminili.

Nella classifica finale degli uomini il gradino più alto del podio è andato ai danesi del club Hovedstadens Bordfodbold Forening di Copenhagen, argento per il club TFC Pielachtal di Hofstetten Grunaud, in Austria, e bronzo per il team Les Coyotes di Evry, in Francia che ha sconfitto i francesi di Les Phoenix Atb di Toulouse classificatisi quarti.

Per le donne oro al team Hotshots di Graz, in Austria, argento per il club francese di Les Phoenix Atb di Toulouse e bronzo per i tedeschi di SG Eintracht di Francoforte che sono riusciti a battere gli amburghesi del club Hamburg Piranhas.

Grandissima soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento è stata espressa dal presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio, il quale ha sottolineato l’importanza dell’incontro tra il calcio balilla e la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali di cui anche questa disciplina è entrata a far parte.

“E’ stata, come sempre, anzitutto una festa per lo sport che ha messo alla prova la nostra organizzazione. Visti i risultati debbo dire che ce la siamo cavata alla grande in una struttura, il Foro Italico, che è un po’ il tempo del nostro sport nazionale e dove si è svolto tutto alla perfezione grazie anche al Coni che ha voluto ospitarci e che è intervenuto con i suoi massimi vertici visto che alla presentazione dell’evento ha voluto assistere personalmente anche il presidentissimo Giovanni Malagò”.

A seguire l’European Champions League di calcio balilla in una tre giorni di sfide anche il segretario del Coni nazionale, Carlo Mornati, il presidente della International Table Soccer Federation, Farid Lounas, il vice presidente, Klaus Gottesleben, e il presidente del settore calcio balilla della FIGeST, Nicola Colacicco. che ha firmato l’intera regia dell’organizzazione tricolore di un evento che ha portato a Roma club anche dall’Armenia, dall’Austria, dalla Bulgaria, dalla Croazia, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Germania, dall’Inghilterra, dal Portogallo, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Slovenia e dalla Svizzera.

Com. Stam./foto