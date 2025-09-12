Danneggiamenti e furti sulle autovetture parcheggiate: i Carabinieri individuano e denunciano i tre autori

Serravalle Scrivia – Al termine di un’attività info-investigativa durata poco meno di un mese, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato i tre responsabili del raid vandalico su sei auto parcheggiate a in piazza XXVI aprile.

Fondamentale la presenza degli impianti di videosorveglianza, da cui è stato possibile acquisire e analizzare i filmati che hanno portato all’identificazione dei vandali. Già noti ai Carabinieri per un’ampia lista di precedenti specifici in materia di furto e danneggiamento, il gruppo aveva colpito le autovetture nottetempo, al termine di un bivacco alcoolico. Sul posto, infatti, i Carabinieri hanno rinvenuto anche le numerose bottiglie di birra consumate prima di scatenare la violenza sui veicoli parcheggiati.

Importante, nell’attività di indagine, anche il contributo della Polizia Locale, che aveva notato un uomo ferito alla mano, successivamente ricondotto alle tracce di sangue rinvenute all’interno di un veicolo, lasciate dopo avere infranto un finestrino.

A inchiodare la banda, anche le immagini in cui si vedono i tre fuggire dal luogo dei furti, in cui sono chiaramente riconoscibili per fisionomia e abiti indossati nella circostanza.

Al termine dell’attività investigativa coordinata dalla Procura di Alessandria, i tre sono stati denunciati dai Carabinieri per furto e danneggiamento aggravati.