Un manto stradale in condizioni assolutamente incidenti ed estremamente pericoloso dove per pura fortuna nessuno, finora, si è fatto male.

Succede in via Gorizia, nel territorio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio”, con i lavori nei sottoservizi, eseguiti nei mesi precedenti, che hanno lasciato un segno indelebile qui e in molte altre strade di questa parte di Catania. “E’ normale che dopo interventi di questo tipo si lasci, per un arco di tempo limitato, il manto stradale temporaneo- dichiara il consigliere di “Italia Viva” del II municipio Andrea Cardello- la questione di fondo è che i problemi di questo tipo in via Gorizia, e in molte altre zona del nostro territorio, vanno avanti da troppo tempo e rischiano di diventare definitivi. L’asfalto sta letteralmente sprofondando in molti punti e questo genera tantissime lamentale da parte dei cittadini preoccupati. Pedoni ed automobilisti che rischiano di fare brutte cadute se l’amministrazione non interviene per cercare di risolvere il problema. Con le prossime piogge- prosegue Cardello- si avrebbero conseguenze drammatiche. Quindi, a nome dell’intera cittadinanza, mi aspetto delle risposte adeguate da parte del comune di Catania”.

Consigliere II Municipio Catania Andrea Cardello

