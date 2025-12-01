Dante in Sicilia 700 anni dopo, con Salvatore Nocera Bracco e Felice Cavallaro. Evento all’ ERSU

Palermo.Terzo e ultimo appuntamento del laboratorio di scrittura “Il Romanzo Siciliano”: l’iniziativa è inserita nell’ambito di ERSU FESTIVAL 2024/2025 ed è stata ideata dalla Strada degli Scrittori, fondata e presieduta dal giornalista e scrittore Felice Cavallaro.

Dopo il viaggio iniziato il 13 novembre con Camilleri, la lingua italiana e quella “vigatese” insieme a Marina Castiglione, e proseguito il 20 novembre con Storia, usi e costumi di Sicilia condotto da Gaetano Basile, arriva la tappa finale di questo breve viaggio nella letteratura.

In questo incontro, lo scrittore, regista e attore Salvatore Nocera Bracco guiderà il pubblico intervenuto — anche con il suo stile brillante e caustico — a guardare il mondo di oggi attraverso gli occhi di Dante Alighieri, esplorando la sua visione della Sicilia e riflettendo sull’identità culturale dell’isola 700 anni dopo. L’appuntamento “Dante in Sicilia, 700 anni dopo” con Salvatore Nocera Bracco e Felice Cavallaro è per Martedì 2 dicembre, ore 11:00, presso la Sala Schembri — Residenza Universitaria Santi Romano.

Al termine del ciclo dei tre incontri, i partecipanti realizzeranno un laboratorio finale che prevede la produzione di brevi podcast in “perle” da 3 minuti, per un totale di almeno tre episodi ispirati ai temi affrontati. I contributi saranno poi pubblicati sui canali ufficiali della Strada degli Scrittori.



