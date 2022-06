DAR S.r.l gruppo DEMA, elezioni Rsu: “La Ugl si conferma primo sindacato”

“Si sono svolte alla DAR S.r.l. gruppo DEMA di Brindisi, azienda metalmeccanica (ex GSE Industria Aeronautica) specializzata nell’assemblaggio di parti strutturali per aerei, verniciatura e laminazione con sedi in diverse città italiane,

le operazioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie dove la partecipazione al voto dei dipendenti è stata importante: la Ugl Metalmeccanici si conferma primo sindacato in DAR con il 30% delle preferenze ed eleggendo un delegato su tre”.

Afferma Damiano Flores, Segretario Provinciale della UglM Brindisi: “Quello maturato è un risultato importante che premia il nostro pragmatismo ed è ottenuto con il lavoro di squadra. Non lo consideriamo un punto di arrivo ma di partenza nel tentativo di migliorarci costantemente e di tutelare sempre più efficacemente i lavoratori in questa difficile fase economica che come temevamo, succede all’emergenza sanitaria, alla guerra in atto e colpisce in alcuni casi duramente anche le imprese del nostro territorio. I lavoratori con la loro fiducia hanno permesso di eleggere a Rsu e a Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il collega Paolo Loiacono al quale, giungono i complimenti di tutta l’o.s. ed è sintomo della necessità dei lavoratori di farsi rappresentare sempre al meglio”.

Dalla Segreteria Nazionale della Federazione Ugl, “resta di gran lunga l’organizzazione sindacale più votata dai metalmeccanici di Brindisi, con un consenso che nell’azienda si attesta al 30% dei voti espressi, testimoniando quanto fatto da tutta la Segreteria Provinciale della UglM, dall’ottimo lavoro di Flores, e di tutti il gruppo che ha scommesso in tale successo nella difesa occupazionale e a tutela di tutto il sito produttivo del territorio Brindisino per il futuro”.

Com. Stam./foto