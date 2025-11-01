Daspo notificato dai Carabinieri un 29enne per le violenze commesse all’esterno di un esercizio pubblico

Casale Monferrato – Notificato dai Carabinieri il provvedimento emesso dalla Questura di Alessandria che ha disposto il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento nei confronti di un 29enne della città che, nel mese di giugno, in concorso con altre persone, si era reso responsabile di violenze all’esterno di un noto esercizio commerciale di Rosignano Monferrato, partecipando all’aggressione di due persone che nella circostanza riportavano lesioni per quattro e trenta giorni.

La Questura, condividendo la proposta avanzata dai Carabinieri, tenuto conto della particolare violenza e aggressività degli eventi nonché di una pregressa misura di prevenzione già applicata all’interessato, ha disposto nei suoi confronti il daspo per la durata di un anno.