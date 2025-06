Dattilo Cannolo Fest 2025: risate a crepapelle con i fuoriclasse del cabaret siciliano

Dattilo (TP) – Il 27, 28 e 29 giugno torna l’attesissimo Dattilo Cannolo Fest, la manifestazione che da quattro anni trasforma il borgo trapanese in un tempio del gusto e del divertimento.

Ma quest’anno, oltre ai sapori inconfondibili della Sicilia, a dominare la scena saranno soprattutto le risate. Il festival, infatti, vedrà protagonisti due giganti della comicità isolana: Manfredi Di Liberto e Antonio Pandolfo, per un doppio appuntamento comico che promette di far scoppiare il pubblico dalle risate. L’ingresso è gratuito.

Venerdì 27 giugno riflettori puntati su Manfredi Di Liberto, talento palermitano noto per la sua presenza nei più celebri programmi comici della TV italiana, da Made in Sud a Insieme. Con il suo stile irriverente e i video virali delle “liti” con Alexa, Di Liberto è ormai un’icona della comicità digitale e teatrale, capace di fondere la tradizione cabarettistica siciliana con un linguaggio moderno e dissacrante. “Signoreeeeeeeeeeeeeee” è il grido che riecheggerà tra i vicoli di Dattilo, in uno spettacolo che si annuncia esplosivo.

Sabato 28 giugno, salirà sul palco Antonio Pandolfo, comico “per DNA”, come lui stesso ama definirsi. Ironico, pungente e con una spiccata verve tutta siciliana, Pandolfo saprà conquistare il pubblico con monologhi irresistibili e battute taglienti che pescano a piene mani nella cultura e nella quotidianità dell’Isola. Il suo amore per la fotografia, l’arte e… la cucina (“chista ultima mi futti!”, come dice lui) lo rendono un personaggio irresistibile, capace di mettere in scena uno show dal ritmo travolgente.

Accanto ai fuoriclasse della risata, il festival conferma il suo ruolo di vetrina dell’eccellenza gastronomica. Da non perdere il Villaggio dei Sapori, cuore pulsante della manifestazione, dove i visitatori potranno gustare il meglio dello street food siciliano – dalle arancine al pane con le panelle, fino all’immancabile cannolo – accompagnato dai prodotti dei Presìdi Slow Food, novità di questa edizione.

Il Cannolo Fest non è solo cabaret. Venerdì 27 giugno lo chef Fabio Potenzano, volto di È Sempre Mezzogiorno, porterà in scena un cooking show all’insegna dell’innovazione e della tradizione. Domenica 29 giugno, invece, toccherà a Luca Pappagallo, star del web e fondatore di Casa Pappagallo, chiudere in bellezza con la sua cucina semplice, autentica e alla portata di tutti.

Organizzato dalla Pro Loco Dattilo APS, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, del Comune di Paceco e con il supporto logistico della Peralta Production, il festival si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’enogastronomia e delle tradizioni isolane.

Musica, spettacoli, animazione e un’atmosfera unica completano l’offerta di un evento ormai diventato un punto fermo dell’estate siciliana. Il Dattilo Cannolo Fest non è solo una festa del gusto: è un inno all’identità siciliana, tra profumi di terra e risate liberatorie, in uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra trapanese.

Tra un cannolo e una battuta, l’estate 2025 comincia con un sorriso. E che sorriso!

