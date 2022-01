Davide D’Elia, FRESCO | A cura di Elisa Del Prete | Museo Davia Bargellini | Bologna

Davide D’Elia FRESCO Mostra a cura di Elisa Del Prete 21 gennaio – 20 marzo 2022 Museo Davia Bargellini, Bologna Inaugurazione venerdì 21 gennaio ore 18.00 prenotazione obbligatoria nell’ambito di ART CITY Bologna 2022

NOS Visual Arts Production presenta FRESCO, la prima mostra personale di Davide D’Elia a Bologna, presso il Museo Davia Bargellini, a cura di Elisa Del Prete e in collaborazione con Istituzione Bologna Musei | Musei Civici d’Arte Antica nell’ambito di ART CITY Bologna 2022, in occasione di Arte Fiera.



L’intervento è pensato in dialogo con la collezione del museo e i peculiari criteri museografici che ne dettano il percorso espositivo all’interno del palazzo seicentesco dove è situato, raro esempio di collezionismo privato cittadino. La mostra si compone di otto quadri in plexiglas del ciclo FRESCO realizzati nel corso di un precedente intervento site specific operato da D’Elia nel 2018 sugli affreschi del Salone delle Feste del Palazzo Atti-Pensi di Todi, dimora cinquecentesca che si erge al centro della piazza principale della città umbra, che a Bologna vengono allestiti in relazione ai dipinti e alle sculture commissionate dal mecenatismo dei Bargellini, tra le famiglie bolognesi che ricoprirono importanti cariche nel Senato cittadino.



Da tempo l’artista indaga la relazione tra passato e presente, storia dell’arte e arte contemporanea, pittura accademica e “gesto” pittorico, in un percorso che mette al centro un ripensamento su forma e colore in chiave attuale. Per realizzare il ciclo FRESCO a Todi, l’artista non è intervenuto direttamente sugli affreschi ma vi ha apposto delle strutture in plexiglas appositamente progettate. Ciò gli consente di stendere campiture di pittura “iris blue” celando talvolta gli elementi organici del paesaggio, talvolta le architetture nell’intento di far emergere la costruzione dei dipinti degli affreschi sottostanti. Una volta rimossi dagli affreschi, gli otto quadri sono diventati pitture astratte – o “assolute”, come le definisce l’artista – su cui si è conservata la traccia dell’indagine compositiva creando un discorso tra “pittura assente” e “pittura presente”.



La mostra a Bologna è completata da due nuovi interventi site specific, Zero e Zero1, su due dipinti della collezione del museo entrambi dal titolo Paesaggio con figure di Vincenzo Martinelli (fine sec. XVIII) esposte nella Sala 1. Zero e Zero1, nel momento in cui lasceranno il luogo originario del museo Davia Bargellini per essere esposti altrove, attiveranno a loro volta un processo di traslazione portandosi dietro il contesto primario.

“Atti” dello stesso componimento poetico, le opere di FRESCO costruiscono nel tempo e nello spazio un dialogo tra luoghi geograficamente distanti tramite un’azione di sovrapposizione in cui la storia e l’identità di ognuno si stratificano sul tassello successivo.

Proprio in tale ottica la visita propone un’esperienza di Realtà Virtuale (realizzata da Filippo Pagotto/EL CA BO), tramite cui il visitatore si fa testimone della simultaneità dell’opera ricongiungendo il ciclo alla sua fonte originaria.

Durante il periodo di mostra il Museo Davia Bargellini ospiterà un talk con l’artista per l’avvio del progetto editoriale Tiepido Cool, di cui Istituzione Bologna Musei | Musei Civici d’Arte Antica è partner culturale, sostenuto dalla X Edizione dell’Italian Council, il programma di promozione internazionale dell’arte italiana nel mondo promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Davide D’Elia (Cava de’ Tirreni, 1973) vive e lavora a Roma.

Inizia a lavorare come visual designer negli anni ‘90. Si trasferisce a Londra nel 2007 dove inizia a sperimentare la sua poetica artistica grazie alla collaborazione creativa con il collettivo curatoriale CosmicMegaBrain. Partecipa a diverse mostre internazionali tra cui: Beyond Existence, Cordy House, Londra, 2009; Every other day, Zico House, Beirut, 2009; DrawMusicDraw, Booze Cooperativa, Atene, 2008; Booze around light bulbs, Heimatmuseum, Londra, 2013. Rientra a Roma nel 2011. Sue opere sono state esposte in musei e sedi istituzionali come MAXXI, Museo delle Arti del XXI Secolo, Roma, 2012-2013; Biennale di Venezia (Nell’Acqua capisco, Procuratie Vecchie, Venezia, 2013); Accademia Americana, Roma 2014; Artsiders, Galleria Nazionale dell’Umbria, Perugia, 2014; Horizontal, Casa Italia (Giochi Olimpici), Rio De Janeiro, 2016; Sensibile Comune, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, 2017; Finalista Premio Lissone 2018, MAC Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, 2018.

Scheda tecnica

Titolo mostra:

Davide D’Elia

FRESCO



A cura di:

Elisa Del Prete



Sede:

Museo Davia Bargellini

Strada Maggiore 44 | 40125 Bologna



Periodo di apertura:

21 gennaio – 20 marzo 2022



Inaugurazione:

venerdì 21 gennaio ore 18.00

prenotazione obbligatoria: Tel. 051 236708 (orari di apertura del museo)



Ideata e prodotta da:

NOS Visual Arts Production

In collaborazione con:

Istituzione Bologna Musei | Musei Civici d’Arte Antica

Nell’ambito di:

ART CITY Bologna 2022 in occasione di Arte Fiera

Comunicazione e VR:

EL CA BO



Orari di apertura:

martedì, mercoledì, giovedì 10.00-15.00

venerdì 14.00-18.00

sabato, domenica, festivi 10.00-18.30

Orari di apertura ART CITY Bologna:

venerdì 21 gennaio 2022 14.00-21.00

sabato 22 gennaio 10.00-23.00

domenica 23 gennaio 10.00-18.30

Biglietto:

gratuito



Ingresso:

In applicazione del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, per accedere agli spazi museali è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass.

Il green pass non è richiesto per le persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Informazioni:

Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini

Strada Maggiore 44 | 40125 Bologna

Tel. 051 236708

museiarteantica@comune. bologna.it

www.museibologna.it/arteantica

Facebook Musei Civici d’Arte Antica

Twitter @MuseiCiviciBolo



Informazioni su modalità di accesso e misure di sicurezza Covid-19:

www.museibologna.it/ arteantica/documenti/102119

Siti Web:

www.museibologna.it/arteantica

www.nosproduction.com/fresco

www.artcity.bologna.it

Com. Stam.