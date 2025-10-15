Debutta al teatro Agricantus “Detox” l’antidoto di Antonio Pandolfo  alle pesantezze della vita quotidiana

Da giovedì 16 ottobre a domenica 2 novembre nel teatro diretto da Vito Meccio l’attore originario di Alcamo porta in scena il nuovo spettacolo scritto a quattro mani con Gaspare Grammatico e nato come metodo disintossicante da ansie, brutte abitudini e maleducazione

«Un risata salverà il mondo!» lo diceva Charlie Chaplin, ne è convinto Antonio Pandolfo che giovedì 16 ottobre debutta al Teatro Agricantus di Palermo con “Detox”, il nuovo spettacolo scritto a quattro mani con Gaspare Grammatico e nato come metodo disintossicante da ansie, brutte abitudini e maleducazione, una sorta di terapia della risata sviluppata proprio da Pandolfo!

Per la stagione di Teatro comico messa a punto da Vito Meccio, fino al 2 novembre l’attore Antonio Pandolfo porta in scena il nuovo spettacolo che nasce come antidoto alle pesantezza della vita quotidiana, alle complicanze della vita già complicata dalle molte difficoltà, che rendono ogni giorno saturo di “camurrie”.

«In un momento di grandi pesantezze come quello che stiamo vivendo, sia a livello locale che a livello mondiale – dice Pandolfo -, alle quali si aggiungono le grandi piccole difficoltà che costellano la vita di ognuno di noi, ridere può essere una terapia; quantomeno un aiuto ad affrontare la quotidianità, con uno spirito diverso». In “Detox” il pubblico degli aficionado ritroverà “Mi Siddia”, personaggio tra i più celebri di Antonio Pandolfo, qui riproposto per la sua filosofia di vita, ma in una nuova veste.

Biglietteria Teatro Agricantus. via XX Settembre, 80 Palermo, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17- 20; domenica ore 1-20, telefono 091.309636. Biglietteria on line: www.agricantus.cloud e su https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/



Repliche: giovedì, venerdì, sabato ore 21; domenica ore 18. Biglietti: intero € 22; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 18; intero web € 20. Abbonamento a n. 7 spettacoli: € 120

