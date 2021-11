Debutta al Teatro Agricantus “Sesso e Spasso” nuovo spettacolo di Ernestomaria Ponte

Nato dalle ceneri di un vecchio spettacolo di successo, questa nuova edizione firmata insieme a Salvo Rinaudo e Beppe Tosco affronta il complesso argomento del sesso in modo dissacrante. Affiancato in scena da Clelia Cucco, e con la partecipazione di Giuseppe Montaperto, si replica nei week end fino al 28 dicembre

dal 26 novembre al 28 dicembre 2021

Per Henry Miller il “sesso è una delle nove ragioni per la reincarnazione: le altre otto non sono importanti”. Se sul sesso è stato già detto e scritto tutto ed il contrario di tutto, forse non si è ancora riso abbastanza. A quella che è considerata una delle attività più antiche del mondo – se non la più antica – Ernestomaria Ponte dedica il suo nuovo spettacolo “Sesso e Spasso” che venerdì 26 novembre alle ore 21 debutta al Teatro Agricantus di Palermo nella rassegna di Teatro comico firmata dal direttore artistico Vito Meccio.

Nato dalle ceneri di un suo vecchio spettacolo di successo, questa nuova edizione – firmata insieme a Salvo Rinaudo e Beppe Tosco – affronta il sesso in modo dissacrante dal punto di vista religioso, politico e sociale.

In scena Ernestomaria Ponte con Clelia Cucco, e la partecipazione di Giuseppe Montaperto, daranno vita a monologhi e sketch con il medesimo argomento a fare da collante.

Ma in fin dei conti, cos’è il sesso? Definirlo probabilmente è impossibile poiché il sesso è tutto, è il principio ed il fine di tutte le attività, non solo umane, ma addirittura di tutto ciò che si definisce vita. Quasi tutti gli esseri viventi per riprodursi hanno bisogno di fare sesso, e quindi in che modo si può scrivere uno spettacolo che ha la presunzione di essere un compendio di un argomento di tale portata? Si replica tutti i fine settimana – da giovedì a domenica, fatta eccezione per i festivi – fino al 28 dicembre (giovedì, venerdì e sabato ore 21; domenica ore 18).

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus

Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: https://www.agricantus.cloud/ https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Rassegna Teatro Comico

Biglietti: intero € 16; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 14; web € 16

Com. Stam.